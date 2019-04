-Aquí estoy, mírame, he renacido y estoy entero. Antes no me cuidaba, era joven, pero ahora sí vale la pena. En fin, he vivido la vida, siempre trabajé muchísimo, la salud me requiere cuidarme mucho para mantener la voz. Y lo sigo haciendo ahora, parezco postrado pero estoy contento, el alma me sacude cuando vuelvo a Argentina.