Mujer agredió a una agente de tránsito por no aceptar un supuesto soborno en Valledupar

Mujer agredió a agente por no aceptar supuesto soborno por infracción. Foto vía: Secretaría de Seguridad.

En la ciudad de Valledupar, una agente de Policía Metropolitana fue agredido por una mujer quien transitaba en su vehículo y al realizar una infracción le fue interpuesta una multa de tránsito por parte del uniformado.

Los hechos se registraron el pasado 14 de diciembre, cuando la agresora quien se identificó como Dennis Ramírez, mientras iba en un automóvil junto a su esposo dio un giro prohibido en la capital del departamento del Cesar, por el cual la Policía de Tránsito decidió hacerle un comparendo.

Según la mujer esta infracción la cometió fue debido a que ella y su pareja no conocían las calles de la ciudad, pues eran residentes del municipio de La Paz, en el departamento de Santander.

Y es que fue la multa fue el inicio de la discusión, además de la agresión a la agente, pues según ella a la hora de indicarle que sería acreedero de una multa, la mujer manifestó que ella era funcionaria de la Secretaría de Tránsito de La Paz, y pididó ayuda para evitar el comparendo. Sin embargo, decidieron negociar con los agentes de tránsito, quienes les habrían pedido al parecer una gaseosa para acompañar la alta temperatura que los acompañaba aquel día, como también dinero en efectivo.

De acuerdo con información del medio local ‘El Pilón’ de Valledupar, la ciudadano relató que, “el señor agente me paró y me dijo que había cometido la infracción, que eso era prohibido, respondí que no sabía, que si podía me colaborara, pero manifestó que esa multa costaba más del millón (de pesos). Me dijo que bueno, pero que si le podía regalar para la gaseosa porque hacía calor y estaban en diciembre; yo no le vi inconveniente a eso. Me mandó al compañero y pregunté cuánto era, a lo que respondió que $100.000″.

Ante el soborno, la agente de la Policía decidió multarla, lo que provocó que la ciudadana se indignara. En el momento que la fue a reclamarle a la uniformada y en medio la discusión la ciudadana le propinó una cachetada, tal como se vio un video grabado por un traunsúente que se encontraban en el popular sector de ‘Cinco esquinas’

“¿Por qué tienes que pegarme?”, manfifestó la agente a la agresora.

Además, la Policía aseguró que, “no se le colaboró por el giro que hizo que fue una maniobra peligrosa y la señora estaba muy inconforme; yo me quité de su lado mientras continuaron el procedimiento“en ningún momento esa señora me ofreció dinero y yo tampoco le recibí, se le hizo el comparendo porque para eso estoy aquí en Valledupar, soy agente de tránsito”, manifestó la funcionaria.

A pesar de esta situación, Dennis aseguró que ese mismo día se había acercado a la policía de forma más conciliadora para reclamar la multa, pero que la agente supuestamente fue muy grosera con ella. “Le dije que me devolviera la plata y se puso altanera, diciendo que hiciera lo que quisiera, que no me la iba a devolver porque no la había recibido -agregó Ramírez-. Lo hice en un momento de angustia, de rabia… La manera más correcta que vi en el momento fue acercarme a ella de buenas maneras y que me devolviera la plata”.

