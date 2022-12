Tulio Gómez asegura que al América de Cali llegarán siete caras para la temporada 2023: estas son las posiciones

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, se refirió al futuro del club

Uno de los clubes que está obligado a sumar refuerzos es el América de Cali, luego de un pobre 2022 en donde quedó por fuera de los ocho mejores en la primera parte de la temporada y, en la segunda, aunque clasificó a los Cuadrangulares Semifinales, quedó último del Grupo B por detrás de Independiente Medellín, Águilas Doradas y Deportivo Pasto. El máximo accionista del club, Tulio Gómez, reveló en el Alargue de Caracol Radio la cantidad de nuevos jugadores y las zonas del campo.

Junto con el director técnico, Alexandré Guimaraes, quien tiene contrato hasta junio del 2023, el cuerpo técnico y la Junta Directiva tienen pensado en reforzar varias zonas del campo de juego, “Desde octubre empezamos a buscar jugadores, tenemos contratados dos hace rato. El hecho que no hayamos anunciado a ningún jugador, no significa que no hayamos contratado (...) viene un defensa central, un lateral izquierdo, dos extremos, un volante de marca y un ‘9′”.

Hasta el momento son dos las caras nuevas que suma el plantel de los Diablos Rojos, estos son el mediocampista argentino Franco Leys, proveniente de Patronato, club campeón de la Copa Argentina 2022, y el atacante colombiano Cristian Barrios, el más destacado de Patriotas en la reciente campaña. A estos se sumó la renovación de jugadores como Cristian Arrieta, el español Iago Falque y el portero Diego Novoa. Sin embargo, hay un nombre que preocupa a la afición, el de Adrián Ramos:

“Le mandamos el contrato a Adrián Ramos, esperamos que lo devuelva firmado, hemos renovado nueve jugadores y 7 que llegan son 16, también hemos recuperado a Luis Paz”.

Por último, Tulio Gómez se refirió a decisiones administrativas, al interior de la Dimayor, como la de reafirmar en el puesto de presidente a Fernando Jaramillo y los supuestos intereses en su contra para que abandonara uno de los cargos más importantes en el fútbol colombiano:

“Algunos presidentes no estaban contentos, le pidieron la renuncia y él dijo que se iba el 30 de noviembre, pero 26 presidentes decidimos que se debía quedar. Se ha equivocado, pero no ha sido de mala fe, lidiar con 36 jefes es muy difícil, poco a poco va minimizando los errores. El cargo de la Dimayor es difícil y decidimos que se quedara”.

Tulio Gómez condenó las muertes en los festejos argentinos tras conseguir el título mundial

Al menos dos muertos y más de 30 heridos han dejado los festejos del tricampeonato mundial argentino en Buenos Aires luego de que el plantel albiceleste arribara desde Catar para acompañar a su gente en un momento histórico para el balompié de este país.

Un hincha que perdió el control ahorcado con una bandera argentina que se enredó en las llantas de su motocicleta y otro que sufrió una fuerte caída que le produjo un traumatismo de cráneo y la muerte son las imágenes que empañan la celebración del tercer título mundial en la historia de la Albiceleste.

Este argumento fue utilizado en la tarde de este martes, 20 de diciembre, por Tulio Gómez, dueño del club América de Cali, que desde su cuenta de Twitter reprochó y condenó el vandalismo y las problemáticas que le han traído a la ciudadanía bonaerense los excesos de la fanaticada.

Gómez compartió un video en el que se ve a dos personas intentando saltar desde un puente para subirse al bus descapotable de Argentina con los jugadores de la selección nacional y Lionel Scaloni. Igualmente, dejó ver una imagen de un hombre muerto tras sufrir un golpe en la cabeza y acompaño su publicación con el siguiente mensaje:

¿Cuántos muertos les dejará a Argentina este campeonato mundial? Recuerdo que cuando le ganamos 0-5 a Argentina tuvimos vandalismo y varios muertos y heridos, ¡¡los latinos no estamos preparados para grandes acontecimientos!!

Seguir leyendo: