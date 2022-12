Yailin, la más viral publicó video de Anuel AA besando su vientre

Usuarios especulan que Yailin y Anuel AA terminarían su relación.Fotos Instagram: @anuel/ @yailinlamasvirailreal

Hace unas semanas, concretamente el 21 de noviembre, Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’, confirmaron a través de sus redes sociales que se convertirían en padres. Los dos artistas se mostraron emocionados al realizar el anuncio, especialmente al revelar que esperan una niña.

Este jueves Yailin se robó la atención de los curiosos en las redes sociales con un video que subió a sus historias de Instagram. En él, la intérprete de “Chivirika” muestra una escena en la que Anuel deja salir su lado más paternal y afectuoso. El puertorriqueño aparece recostado de forma cuidadosa en su vientre mientras que lo acaricia y lo besa. En ese momento la dominicana levanta su blusa y deja al descubierto el conmovedor momento de padre e hija, acompañado del tema del propio Anuel, “Monstruo”.

El video es acompañado por una nota igualmente afectuosa escrita por la madre:

“El detalle es que detrás de ese monstruo está esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró. Eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida! Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, me encantas! Siempre que me necesites estaré para ti”

Tras anunciar la llegada de su primera hija en común (cabe señalar que Anuel tiene un hijo de una relación anterior con Astrid Cuevas) no dieron más detalles al respecto hasta que, a inicios de diciembre, el intérprete de “La Llevo Al Cielo” se encargó de revelar a los curiosos cuál será el nombre de su futura hija en una entrevista concedida al canal de YouTube ‘Breal TV’, mientras promocionaba su más reciente lanzamiento, ‘LLNM2′ (forma abreviada de Las Leyendas Nunca Mueren 2 y secuela de la primera parte publicada en 2021):

“(...) tengo una princesa ahora, está de camino y su nombre va a ser Cataleya, como en la película ‘La colombiana’ [donde estuvo] la actriz dominicana Zoë Saldaña. Ella es una leyenda, es una guerrera en esa película y mi hija es mi princesa, pero va a ser una guerrera también”

El reguetonero y excompañero sentimental de la cantante colombiana Karol G también afirmó que el nombre de la bebé guarda relación con la flor Cattleya, una orquídea que también es conocida como la flor de mayo y que es, de hecho, la flor nacional de Colombia.

Al tratarse de una de las parejas que más acaparó la atención a lo largo del año, en parte por la sonada ruptura de Anuel y la ‘Bichota’ en marzo de 2021 y en parte por el éxito que continúa cosechando el reguetonero, no tardaron en aparecer distintos puntos de vista en la caja de comentarios de algunos perfiles de entretenimiento en Instagram, refiriendose a este hecho.

Por un lado, recibieron muchos comentarios de felicitaciones por parte de admiradores y conocidos. Sin embargo, también aparecieron personas que en la publicación le recordaron a Karol G pidiendo que la bebé “Que se llame Karolina”, mientras hubo quien recordó los frecuentes señalamientos que recibe Anuel de ser un padre que se mantiene alejado de su primer hijo “Un hijo no detendrá a un hombre si no es peor para ti. Este niño va a crecer sin padre te lo digo por que Anuel no se quedó con su primera mujer, que era la madre de su hijo, se fue con Karol G y la dejó y se fue contigo”.

