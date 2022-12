Anuel AA reveló el nombre que tendrá su hija con Yailin: tiene referencias con Colombia

Este no es el primer hijo de Anuel, quien ya tiene a Pablo Anuel, de 8 años, con su antigua relación con Astrid Marie Cuevas

A finales del mes de noviembre, la pareja de famosos Anuel AA y Yailin anunciaron que están esperando a su primer hija, noticia con la que confirmaron los rumores que se estaban presentando desde hace varios meses. Recientemente, el cantante puertorriqueño anunció cuál sería el nombre de esta niña.

Esto lo hizo el artista en medio de una entrevista que le hicieron en el canal de YouTube Breal TV. Al cantante urbano lo felicitaron por su nuevo hijo y le hicieron algunas preguntas sobre cómo se siente con la llegada de esta hija. Anuel AA señaló estar muy feliz con esto y hasta reveló que el nombre de la bebé tiene una referencia con Colombia.

Al respecto, Anuel AA dijo que “tengo una princesa ahora, está de camino y su nombre va a ser Cataleya, como en la película ‘La colombiana’ [donde estuvo] la actriz dominicana Zoë Saldaña. Ella es una leyenda, es una guerrera en esa película y mi hija es mi princesa, pero va a ser una guerrera también”.

Este nombre ha llamado bastante la atención de los internautas en las redes sociales, debido a que tiene una referencia colombiana, porque Anuel AA es el exnovio de Karol G, la cantante urbana colombiana.

En los comentarios del video, varios internautas felicitaron al cantante y señalaron que el nombre les parecía indicado. “Cataleya me gusta es lo que representa con una niña valiente y brava”; “Lo único que me queda claro es, que el AMA, las colombianas y las dominicanas”; “todo lo de este hombre tiene que ver con Colombia”.

Así fue el momento en el que Anuel AA reveló el nombre de su hija:

El embarazo de Anuell AA y Yailin, ‘la más viral’

Anuel, quien terminó su relación con Karol G a finales de 2021 y en junio pasado contrajo nupcias con Yailin, publicó en un video a finales de noviembre que está muy emocionado de ser padre y que el 21 de noviembre conocerían el sexo de su primer hijo. “Voy a ser papá. Hoy sabremos si es niño o niña!!! Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero”, escribió el cantante.

Minutos más tarde, la esposa del cantante compartió en su Instagram la grabación del momento en el que conocieron el sexo del bebé que viene en camino. En el video se ve que la pareja, vestidos de blanco, tiene un artefacto del que salen papeles de colores -rosa para niña y azul para niño-, pero cuando lo hacen funcionar salen papeles de color blanco, lo que genera confusión.

Finalmente, luego de hacer explotar varios de estos artefactos, pedacitos de papel de color rosa hacen celebrar a la pareja: “es una niña”, gritan emocionados. Al tiempo, Anuel y Yailin reciben abrazos y felicitaciones por parte de las personas que los acompañaban en la celebración.

La dominicana compartió el momento con sus casi seis millones de seguidores y recibió muchos comentarios de felicitaciones por parte de admiradores y conocidos; sin embargo, también aparecieron personas que en la publicación le recordaron a Karol G, exnovia de su ahora esposo y padre de su primer hijo. “Que se llame Karolina”, “Un hijo no dentendrá a un hombre si no es peor para ti. Este niño va crecer sin padre te lo digo por que Anuel no se quedó con su primera mujer, que era la madre de su hijo, se fue con Karol G y la dejó y se fue contigo”.

Cabe resaltar que este no es el primer hijo de Anuel, quien ya tiene a Pablo Anuel, de 8 años, con su antigua relación con Astrid Marie Cuevas.

