Así se despidió Catalina Usme de su hermano, el ahora DT de la selección femenina de Ecuador

Andrés Usme dejó la dirección del América de Cali para tomar las riendas de la selección femenina de Ecuador. Tomado de @catausme

Este miércoles se confirmó lo que era un secreto a voces, el entrenador colombiano Andrés Usme fue confirmado como nuevo técnico de la selección femenina de Ecuador. Luego de tres años en el banquillo del América de Cali, el hermano de la jugadora Catalina Usme puso punto final a su estadía en el conjunto Escarlata para tomar otros aires.

Desde que asumió las riendas del América de Cali en 2019, Andrés Usme ganó dos ligas colombianas y fue subcampeón de la Conmebol Libertadores en 2020. De hecho, en la última edición, el cuadro vallecaucano llegó hasta las semifinales del certamen continental, en la que cayó ante Palmeiras que posteriormente se coronó campeón al imponerse sobre Boca Juniors.

Por el tercer y cuarto puesto, las Diablas Rojas se midieron ante su clásico rival, el Deportivo Cali, con el que no tuvieron mayores inconvenientes al derrotarlo 5-0 en estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, en donde se realizó la decimocuarta edición de la Copa Libertadores Femenina.

La goleada ante las Azucareras, fue el último encuentro de Andrés Usme como entrenador del América de Cali, que hizo oficial la salida del oriundo de Marinilla (Antioquia) que tendrá su primera experiencia internacional con el seleccionado femenino ecuatoriano.

A través de sus redes sociales, la selección de Ecuador hizo el anuncio oficial de su nuevo entrenador en la categoría femenina: ¡Bienvenido, Andrés Usme! El DT colombiano, con amplia experiencia en escuadras femeninas, dirigirá a La Tri Femenina, El Banco De la TRI”.

Como era de esperarse, Catalina Usme tampoco fue ajena ante la partida de hermano, quien la dirigió en el cuadro americano de la que es la máxima referente. La futbolista publicó una imagen en su cuenta de Instagram que retrata varios momentos que vivió junto con Andrés en la escuadra Escarlata.

“Tantos abrazos, tanta felicidad, títulos juntos, llanto, tristeza, noches en vela, charlas interminables de fútbol, café por montones, críticas constructivas que sin duda nos hicieron mejores. Solo le puedo agradecer a Dios por permitirme vivir a tu lado momentos tan mágicos, redescubrir nuestro rol de hermanos en medio de nuestro trabajo, simplemente gracias por estar a mi lado y sé mi motivación y mi inspiración en momentos de crisis. Aunque me siento como haciendo un duelo porque se va no solo mi entrenador, se va de mi lado mi otra mitad, pero siento un infinito orgullo no solo por el entrenador en el que te has convertido, has logrado tu mejor versión como ser humano y eso siempre te va a hacer diferente y exitoso. Disfruta esta nueva etapa, vívela intensamente, gana que estás preparado para eso. Acá estaremos eternamente para amarnos y apoyarnos. Celebraré cada uno de tus triunfos. Espero la vida nos permita de alguna forma volvernos a juntar. Te amo con mi alma herma!”

La jugadora del América de Cali estuvo dirigida por hermano en el cuadro Vallecaucano. @catausme

Así mismo, el ahora entrenador de la selección de Ecuador respondió: “Siempre unidos, así hoy estemos en caminos diferentes nos une el lazo más fuerte que podemos tener, el Amor, siempre me sentiré orgulloso de mi hermana y créeme que estos años a tu lado me han servido para aprender que no tenemos techo, que siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos, que ser profesional implica muchas más cosas de las que pensamos, que el amor es la mejor herramienta para formar y que siempre debemos ponernos objetivos ambiciosos y que al final la FAMILIA es lo más importante porque en los momentos más difíciles siempre estaremos para respaldarnos, TE AMO con mi todo de vida”.

