Selección Colombia Femenina: miles de hinchas celebraron con las jugadoras en el Movistar Arena de Bogotá

La Selección Colombia Femenina Sub 17 consiguió hacer historia en el fútbol colombiano ya que es el primer equipo nacional que consigue disputar una final de un Mundial de la FIFA. Pese a que cayeron por la mínima diferencia ante la selección de España en el último juego del certamen que se llevó a cabo en India. Pese a esto, el equipo de Carlos Paniagua se robó el corazón de todos los colombianos y en varios actos fueron homenajeadas.

El equipo llegó al país tras su paso por India y este miércoles 2 de noviembre y desde tempranas horas tuvieron algunos compromisos oficiales. El presidente Gustavo Petro recibió a las jugadoras en la Casa de Nariño en compañía de los ministros María Isabel Urrutia y Alejandro Gaviria, también estuvo la vicepresidenta Francia Márquez y la primera dama Verónica Alcocer. En ese acto el mandatario resaltó lo hecho por las jugadoras en el Mundial y pidió más apoyo al fútbol femenino.

“Ustedes han vivido lo que se llama la discriminación, ¿por qué no hay una liga de fútbol femenina?, con los éxitos se plantea el tema, pero hoy a pesar muchos anuncios, no hay una liga de fútbol femenina y sí una liga de fútbol masculino, con el debido respeto para los muchachos que practican el deporte pero las muchachas han conseguido más títulos. No nos hemos acercado a esto de ser subcampeones mundiales, pero no hay una liga femenina, que significa simplemente que no hay empresas que estén dispuestas a poner dinero en el fútbol femenino”, afirmó el jefe de Estado.,

Palabras de Linda Caicedo en rueda de prensa.

Posteriormente el técnico Carlos Paniagua y las jugadoras Linda Caicedo y Mary Álvarez estuvieron presentes en una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol y respondieron a algunas de las preguntas de los periodistas que se encontraban en el lugar.

La capitana del equipo, Linda Caicedo, destacó el apoyo que recibieron tras el Mundial y afirmó que, “la verdad es que es muy grato todo lo que pasa con el fútbol femenino. Todos ustedes hacen parte de eso, agradecer por darnos visibilidad. Para mí , siempre prima lo colectivo, y cuesta asimilar perder, siento que lo merecíamos, por las ganas y el trabajo fue impresionante”.

El homenaje que recibe el equipo femenino sub 17, dio espacio para el esparcimiento de las jugadoras.

Impresionante recibimiento por los hinchas de la Selección Colombia

Luego de su paso por la sede deportiva de la FCF, las jugadoras de la ‘Tricolor’ llegaron al Movistar Arena y allí pudieron encontrarse con miles de aficionados que llegaron hasta este lugar para poder demostrar algunas muestras de cariño. “Estamos muy felices con ese resultado, es algo histórico para Colombia”, aseguró una de las seguidoras de la ‘Tricolor’ que se encontraba en el lugar.

Una a una fueron siendo presentadas las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub 17, incluyendo a todo el cuerpo técnico. Una enorme emoción se vivió en el ambiente con la llegada de las jugadoras al escenario. Allí pudieron dar algunas palabras de agradecimiento y fueron testigos del enorme impacto positivo que tuvieron en los colombianos y en el fútbol femenino.

Claudia López entrega la medalla al mérito deportivo, a las integrantes de la Selección Colombia sub 17.

Apoyo a la Liga Femenina 2023

En el evento que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, varios de los patrocinadores del equipo nacional pudieron entregar algunos de los premios y reconocimientos para el equipo nacional. Fueron varias las marcas que se unieron a la iniciativa, incluyendo la casa de apuestas, BetPlay, quien es el actual patrocinador de las competencias de fútbol en el país.

El representante de la casa de apuestas, dio una de las grandes noticias para el fútbol femenino pues confirmó el apoyo para el desarrollo de la liga femenina el próximo año. “BetPlay seguirá patrocinando el deporte femenino, es así como el año pasado y este patrocinaremos la liga femenina y lo haremos el próximo año para que cuenten con nosotros”.

El tema del desarrollo de la Liga Femenina para el siguiente año es uno de los temas más cuestionados en los últimos días, incluso el jefe de Estado pidió que se hicieran esfuerzos para poder impulsar el fútbol femenino, así mismo, en el sitio en el que se desarrolló el evento, hubo algunos carteles que pedían el desarrollo del certamen para las mujeres de una manera digna.

