873 mil vacunas contra el covid-19 están a punto de vencerse y cuestionan a la ministra de Salud

En un debate de control político al que fue citada la ministra de Salud, Carolina Corcho, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Andrés Forero, representante del Centro Democrático, le preguntó acerca de una resolución que se había anunciado sería aplicada en agosto para vacunar con la segunda dosis de refuerzo contra el covid-19 a la población entre los 18 y 49 años.

Forero recordó que en una alocución del pasado 23 de agosto, la ministra Corcho había indicado que hay 873 mil vacunas que se iban a vencer en septiembre, y alertó que dicha fecha ya está próxima a llegar, sin que hasta el momento se conozca una resolución por parte del Gobierno Nacional que permita aumentar la población que pueda aplicarse el refuerzo para que estos biológicos se puedan aprovechar mejor.

“Ese día 23 de agosto, usted dijo que iban a hacer la resolución correspondiente para modificar lo que estaba vigente y permitir que el segundo refuerzo pudiera ser para personas mayores de 18 años hasta los 49 años”, dijo el congresista.

La principal causa del vencimiento de las vacunas es que la población no se ha acercado a los puntos de vacunación a aplicárselas. Por eso, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud del gobierno de Iván Duque, Geison Bermont, había indicado el pasado 26 de agosto que “la próxima semana anunciaremos la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para población de 18 a 49 años, esto se dará a partir de la firma de la resolución por parte de la ministra”.

No obstante, dijo Forero, dicha resolución no se ha expedido “a pesar de que han pasado tres semanas desde que la anunciaron”. “Estamos a mediados de septiembre y no ha salido la resolución, una resolución con la que usted se comprometió desde agosto, señora ministra, usted dijo que teníamos que hacer probablemente la campaña más importante de socialización y generación de conciencia para que los ciudadanos se refuercen”, agregó el representante.

De las vacunas que están a punto de caducar, 787.530 son de Sinovac; 72.751 son Pfizer; 11.356 son de Jenssen y 2.070, de Moderna.

Carolina Corcho se defendió afirmando que su ministerio no está en la obligación de firmar una resolución que viene del gobierno anterior. “No puede el Congreso obligarme a mí a firmar resoluciones que vienen del anterior Gobierno, tenemos que revisar eso a la luz del programa de gobierno”, afirmó la ministra. Además, reconoció que hay más de 800 mil vacunas sin aplicar, pero culpó al anterior gobierno por el rezago en el programa de vacunación.

“Un rezago de más de 800 mil vacunas que no se aplicaron en los colombianos por la ausencia de un programa de atención primaria en salud, si hubiéramos tenido un sistema de salud público que llegara a ese pequeño municipio, porque efectivamente no estarían rezagados”, apuntó en referencia a la ausencia del ‘Programa de Atención Primaria Salud’, que impidió que 400 municipios cumplieran con las metas de vacunación y se vieran rezagados en las metas.

“Esto es más grave de lo que yo veía desde la sociedad civil, porque la meta que había establecido el gobierno del doctor Duque, era que en diciembre el 70 porciento de la población tendría que estar vacunada. Esa meta no se cumplió porque en esos 400 municipios, ni siquiera se llegó al 70 por ciento. Eso es lo que yo recibo”, dijo Corcho.

