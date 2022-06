Carlos Vives reveló que estuvo en bancarrota: “No teníamos con qué pagar los servicios públicos en la casa”

El cantautor colombiano Carlos Vives reveló en una entrevista que estuvo en bancarrota hace varios años. FOTO: Archivo

Carlos Vives atraviesa por un nuevo apogeo en su carrera musical con el lanzamiento de ‘Cubiana II’, álbum que fue estrenado el pasado 13 de mayo con varios sencillos publicados por el artista semanas atrás. En 2020, la primera parte de esta producción también tuvo buena acogida entre su fanaticada. Sin embargo, pese a su creciente reconocimiento -algo que no es nuevo-, el samario ha atravesado por crisis, sobre todo económicas.

Así lo dio a conocer en una entrevista con el periodista mexicano Jorge Ramos. Vives estaba en compañía de su esposa, la actriz y modelo Claudia Helena Vásquez cuando el también escritor le preguntó “¿de qué lo rescatas?” a lo que ella, con un tono sincero y ante la mirada de su cónyuge contestó que hubo una época de su vida donde no atravesó por una buena situación económica, derivada de malas relaciones con otras personas.

Vasquez confesó que “Carlos -Vives- es un talento impresionante pero en ese momento no había un equipo que lo rodeara desde la parte administrativa. Yo estaba en otra industria porque soy una ingeniera química, y -tuve que- llegar a administrar ese talento, hacer una organización que yo llamo el ‘Universo Vives’”, añadiendo que, en 10 años, pasaron de la quiebra a una bonanza económica y financiera.

“O sea, no... no teníamos ni con qué pagar los servicios públicos en la casa hace 10 años; estábamos en una situación dramática... En la bancarrota”, indicó la también empresaria.

Acto seguido, recordó que en aquel tiempo el artista llevaba ocho años inactivo en la música, motivo por el cual Vásquez le recomendó retomar, iniciando con un viaje a su natal Santa Marta y así buscar inspiración para desempolvar sus letras y crear otras, “y yo iba los fines de semana mientras terminaba de apagar incendios en Bogotá —refiriéndose a resolver los problemas económicos que ambos tenían— y me decía ‘Mira esto que escribí' y me cantó Volví a nacer, a la siguiente semana La foto de los dos y Bailar contigo”.

Por su parte, el cantante evocó esa misma época, en la que entró en un estancamiento musical que lo obligó a desempeñar otras facetas. Mencionó que el contrato con su disquera se había terminado.

“-La disquera- me decía que musicalmente no iba para ninguna parte. Se acabó todo, pero yo seguí trabajando en Bogotá, haciendo de todo. Había que sobrevivir”, dijo el intérprete de recientes éxitos como ‘Baloncito viejo’, ‘Canción bonita’ y ‘Mañana solitaria’. Incluso, se atrevió a revelar que “Si había que disfrazarse para recibir los domingos a los niños yo me disfrazaba para recibir a los niños en un restaurante familiar que tenemos”.

Otro tema por el que fue interrogado fue su voz. Ramos le preguntó: “¿te da miedo perder la voz?” a lo que el samario contestó que, “uno va aprendiendo a cantar mejor”.

“Cuando yo empecé a cantar fue como si soltaran un toro, y después uno se va midiendo en ciertas cosas y aprende la técnica vocal que he aprendido más por la academia que a la fuerza”, complementó el artista, y dijo también que aún no piensa en su retiro musical.

Sobre esto,apuntó que, “cuando yo escogí este camino de trabajar con los vallenatos, de hacer mi música con las cumbias, los bambucos, los porros y todo eso, es un camino en el que estoy aprendiendo porque no era la manera habitual de proyectar nuestra música tropical”.

