Íngrid Betancourt critica al Consejo Electoral y al Ministerio de Hacienda por las dificultades en el giro de los anticipos

La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt criticó fuertemente al Consejo Nacional Electoral. Foto: Colprensa.

La candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, se mostró muy molesta con el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda debido a que no le han sido entregados los anticipos para poder solventar los gastos de su campaña electoral. Esta financiación por parte del Estado, no ha podido llegar a la campaña de Betancourt ya que no cumple con algunos requisitos.

Hace algunos días la candidata manifestó ante los medios de comunicación su inconformismo por algunos de los requisitos solicitados ya que, “a nosotros nos dan la personería jurídica el 1 de diciembre de 2021, nos están pidiendo que demos el listado de los congresistas que elegimos en el 2018, a ver, ¿absurdo o no?, realmente lo que aquí se está dando son leguleyadas para impedir que voces como las nuestras entren en igualdad de condiciones para poder hablar al país”.

En sus redes sociales la candidata presidencial se volvió a referir a esta situación, alegó que el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda no han cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional y afirmó que algunos de los requisitos que le exigen son “absurdos”.

“En esta campaña no solo ha habido zancadillas jurídicas, fake news y acusaciones falsas, sino que el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda no han cumplido con entregar los anticipos ordenados por la Corte Constitucional”, afirmó Íngrid Betancourt en su cuenta de Twitter.

Luego agregó en otro trino que, “Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda, exigen requisitos absurdos que no se pueden cumplir como listar congresistas del Partido Verde Oxígeno elegidos en 2018, cuando el partido no existía. Afortunadamente contamos con la generosidad de la gente.”.

Trino de Íngrid Betancourt

La candidata presidencial señala esta situación como una de las grandes razones que no le han permitido impulsar su campaña ya que no ha podido acceder a diferentes herramientas publicitarias y demás. “Esos recursos por ejemplo de los anticipos que se tienen que invertir en publicidad, ustedes no van a ver vallas de Íngrid Betancourt en ninguna parte del país porque no nos han dado los recursos mientras que los otros están empapelando toda Colombia, esa desigualdad es parte de lo que tenemos que acabar en Colombia”.

De acuerdo con información entregada por Semana, a comienzos del mes de abril. Sandra Pulido, gerente de la campaña de la candidata presidencial, envió, al Ministerio de Hacienda, una carta solicitando el anticipo y los documentos requeridos. Cinco días después, Jesús Antonio Bejarano, viceministro técnico, respondió a este requerimiento y argumentó que ese giro no era “viable” debido a la documentación que fue entregada.

Íngrid Betancourt, quien se ha mantenido muy activa en medio de la campaña electoral, dejó un mensaje en sus redes sociales en donde invitó a las personas a que voten con la cabeza y el corazón. “¡Hay que ganar! Eso es parte de lo que nos venden. Nos tratan de convencer que solo se gana con maquinarias. Porque si vota por Fico o Petro, los que ganan son ellos y pierde Colombia. Sin manipulación Salgamos del odio y del miedo. Votemos con la cabeza y el corazón para que gane Colombia”.

