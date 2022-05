“Yo no he conversado nada con Ingrid”: Sergio Fajardo sobre la propuesta de la candidata de unir al centro

Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa

La candidata presidencial de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, participó este martes en el debate organizado por la Universidad Eafit de Medellín y una de sus respuestas generó confusión entre los participantes. La aspirante a llegar a la Casa de Nariño aseguró que, para las elecciones en primera vuelta, “tenemos que unir al centro, así que no todos pueden llegar”.

Betancourt hizo tal afirmación cuando le preguntaron si iba a llegar a primera vuelta el próximo 29 de mayo. “Tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, individualmente, pero también colectivamente, de acabar con este sistema”, manifestó la candidata en el encuentro y le dijo a la ciudadanía que la única opción no es votar por Gustavo Petro o por Federico Gutiérrez. De ser así, “el país se va a una guerra civil, que ya está empezando, una protesta social, un inconformismo, vuelve el paramilitarismo, vuelven las guerrillas”, complementó.

En medio del debate, el candidato de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, comentó que no entendía a qué unión se refería Betancourt. “Yo no he conversado nada con Ingrid, con Ingrid ha sido una relación difícil”, aseveró el exgobernador de Antioquia y recordó que la aspirante hizo parte de la coalición — que ganó Fajardo el pasado 13 de marzo — y decidió retirarse de la misma. “Eso significó que Humberto de La Calle y Daniel Carvalho, que están con nosotros, no pudiera participar en política porque ella se fue con su partido”, añadió.

Fajardo también le recordó a Betancourt los acercamientos que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe. “Después fue la persona que dijo que quería estar con Álvaro Uribe y con el Centro Democrático, entonces no tengo claro qué es lo que quiere Ingrid”, afirmó. También añadió que la conversación que mantienen con ella se limita a los debates presidenciales.

En contexto: Álvaro Uribe confirmó acercamientos con Ingrid Betancourt para la primera vuelta presidencial

Cuando se acabó el debate, Sergio Fajardo se refirió ante los medios de comunicación sobre un posible acercamiento con Rodolfo Hernández. “No va ninguna alianza. Él está haciendo su campaña, presenta sus propuestas, le dice a todo el mundo cómo va a gobernar. Yo presento nuestra propuesta y cómo vamos a gobernar”, explicó el candidato. Y lo cierto es que el exalcalde de Bucaramanga también descartó esa opción.

La propuesta previa de Ingrid Betancourt

La candidata de Verde Oxígeno le ofreció a Fajardo y a Hernández adherirse a su candidatura en una entrevista con Semana. “Pongo mi candidatura presidencial sobre la mesa para que ellos dos pueden unirse si eso tiene algún valor; de pronto ellos piensan que no lo tiene”, aseveró Ingrid Betancourt en el medio de comunicación. Si bien las encuestas muestran de primeras a Petro seguido de Gutiérrez, “hay una realidad: el clamor de una gran cantidad de colombianos que no quieren votar ni por Fico ni por Petro”, añadió.

Hernández descartó la propuesta en una entrevista con Blu Radio e indicó que solo aceptaría adhesiones, pero no renunciaría a continuar en la carrera por el primer cargo del país. “No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos que son los que van de segundo y de tercero atrás en las encuestas, me apoyen a mí”, dijo el ingeniero santandereano durante un recorrido que llevó a cabo en Medellín, según reseñaron en la emisora.

