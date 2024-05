Primeros descabezados por escándalo en la Ungrd: Sandra Ortiz y Andrés Idarraga salieron del Gobierno Petro

Sandra Ortiz fue una de las funcionarias involucradas en el caso de corrupción en La Guajira - crédito @SandraÓrtizN/X

El Gobierno de Gustavo Petro, envuelto en un nuevo escándalo, empezó a tomar decisiones para hacerle frente al caso de corrupción con el contrato de los carrotanques de La Guajira, cuyas declaraciones de Sneyder Pinilla revelan millonarios sobornos a congresistas.

Debido a que hay funcionarios involucrados, el presidente pidió la renuncia de Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones, y Andrés Idarraga, secretario de Transparencia para la Presidencia, que fueron mencionados por el ex subdirector de la entidad y que deberán ejercer su derecho a la defensa por fuera del Estado.

Sumado a eso, el jefe de Estado volvió a dejar clara su postura respecto a sus colaboradores en el Gobierno que se encuentren envueltos en ese tipo de escándalos, afirmando en pleno evento que se deben retirar de sus cargos de manera inmediata.

Petro pidió sus cabezas

Durante un evento en Huila, el viernes 3 de mayo, el presidente de Colombia se refirió al caso de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo por el contrato de los carrotanques en La Guajira, que salpicó al senador Iván Name y al representante Andrés Calle por haber recibido millonarios sobornos en efectivo, según Sneyder Pinilla.

Frente a cientos de personas, Gustavo Petro dijo que los funcionarios “sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque me dirían dictador, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones de la justicia”, así fue como pidió la renuncia tanto de Sandra Ortiz como Andrés Idarraga.

“A mí no me gusta mucho, sobre funcionarios sobre los que hay fuertes indicios. No puedo ser el juez de corrupción en el Gobierno, ya sabemos que la marca política, el color de la bandera, no inhibe que este tipo de cosas, en cualquier ser humano, esto de la codicia humana daña el corazón”, agregó el mandatario.

Petro resaltó que “establecen agendas paralelas, cuyo objetivo no es cumplir el programa de Gobierno, que es a lo que lo hemos convocado, sino que lo transforman en otro, que es enriquecerse rápidamente y al querer hacerlo, dañan el programa”.

