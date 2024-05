Andrés Calle se defendió de las acusaciones de Sneyder Pinilla: “No toleraré ningún intento de difamación”

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, aseguró que estará presto a colaborar con la justicia para que se esclarezcan los hechos - crédito @CamaraColombia/X

El exsubdirector del manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Sneyder Pinilla salpicó a varios políticos en el escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira. El presidente del Senado, Iván Name; el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle; y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, son algunos de ellos.

En declaraciones que Pinilla brindó a la revista Semana, entregó detalles sobre el contrato celebrado por un valor de $46.800 millones para la adquisición de 40 carrotanques. De dicho contrato habrían salido $4.000 millones que presuntamente fueron entregados a Name y a Calle, en efectivo.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle... la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos’. Este contratista me presta los $4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto”, explicó el exsubdirector al medio de comunicación citado.

Iván Name habría recibido $3.000 millones, mientras que Andrés Calle habría recibido $1.000 millones - crédito Luisa González/Reuters

¿Qué pasa con Andrés Calle?

De acuerdo con Pinilla, a Andrés Calle le correspondían $1.000 millones, los cuales habría recibido en su residencia, ubicada en Montería. “Yo mismo le entrego a él. Me espera el esquema de seguridad de él; yo llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega y luego me voy”, relató al medio citado. Además, después de pasar el dinero correspondiente, informó al exdirector de la Ungrd Olmedo López, también salpicado en el escándalo.

Los miles de millones de pesos debían entregarse a ambos congresistas antes de las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, cuando se eligieron los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y diputados de todo el territorio nacional. Además, se cree que estos recursos también habrían tenido como fin ayudar a que las reformas sociales que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro fueran aprobadas en el Congreso de la República.

De la compra de los 40 carrotanques para La Guajira habrían salido los $4.000 millones que habrían sido entregados a congresistas - crédito Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Frente a estas acusaciones, el presidente de la Cámara de Representantes aseguró que está comprometido con la verdad y la transparencia, por lo que indicó que está presto a colaborar con la justicia, en aras de esclarecer los hechos con prontitud. Además, afirmó que es inocente de los señalamientos en su contra.

“Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, indicó Calle en un comunicado.

El funcionario atenderá el proceso en todas las instancias que se requieran para defender su “buen nombre”. “No toleraré ningún intento de difamación o injusticia hacia mi persona. Mi compromiso con la verdad y la justicia son y permanecerán inquebrantables”, reiteró.

Andrés Calle se defendió de acusaciones en su contra sobre presunta corrupción - crédito @AndresCalleA/X

¿Qué dijo Iván Name?

Presuntamente, el primero en recibir el dinero fue Name, en dos maletines negros, que contenían billetes de $50.000 y de $100.000, los cuales sumaban $3.000 millones. La entrega se habría efectuado en Bogotá, en un punto al que se dirigió junto con un mensajero. Sin embargo, el presidente del Senado aseguró, por medio de un comunicado, que la información suministrada por Pinilla es falsa y que, además, no conoce al exfuncionario.

“El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida pública que me preceden, dan cuenta de mi talante y proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la Ungrd. Estoy dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta”, indicó el presidente del Senado en el comunicado.