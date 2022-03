Video: “Petro me dijo que nos reuniéramos”: Epa Colombia reveló que el precandidato presidencial la estaría buscando

La influenciadora afirmó que el precandidato presidencial la buscó para cuadrar una reunión entre ambos FOTOS: Twitter (@petrogustavo) / Instagram (epa_colombia)

Durante esta semana, el precandidato del Pacto Histórico ha sido blanco de todo tipo de reacciones por la reunión que sostuvo con el expresidente César Gaviria el pasado lunes 28 de febrero, y si bien tras aquel encuentro continuó haciendo su campaña en las plazas públicas del país, quien afirmó que tendría un próximo encuentro fue Daneidy Barrera, Epa Colombia.

Y es que la empresaria no quedó muy bien parada tras el jocoso encuentro que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe (incluso, ella misma llegó a decir en Instagram que ya no quería ser su amiga); pero a pesar de eso, no se esmeró en charlar con más figuras políticas.

En contraste, quien sí estaría interesado en hacer alianza con ella es Gustavo Petro, muy mencionado por tener reuniones con figuras que en el pasado ha cuestionado duramente, como el propio líder del liberalismo y el exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. En cambio, el aspirante a la Casa de Nariño la ha defendido en varias ocasiones en que, a través de una cuenta que presuntamente es de ella, trinó en contra el Gobierno actual.

Trino de Gustavo Petro dándole la razón a Epa Colombia en abril de 2021. FOTO: Captura de pantalla de Twitter (@petrogustavo)

A través de un video, la influenciadora reveló que el senador de la Colombia Humana, supuestamente, la ha buscado para concretar una reunión entre ambos: “Amiga, te tengo que contar un chisme, siéntate ahí: Petro me dijo que nos reuniéramos”, afirmó Epa Colombia.

Posteriormente, dio a conocer que este le habría ofrecido hablar y “ser amiguitos” y hasta mencionó tener miedo de “dejarle a Petro mi empresa”.

“A mí me da mucho miedo que Petro quede presidente y mi empresa dónde va a quedar, amiga”, dijo la influenciadora, expresando después que no hablaba en serio.

De igual manera, fueron conocidos varios pantallazos de un chat de WhatsApp que habrían sostenido la empresaria con María Antonia Pardo, anterior jefa de comunicaciones del aspirante del Pacto Histórico. En la conversación, que no registra fecha, la también periodista precisa que la idea no es que solamente se reúna con él, sino también con otros aspirantes a la Presidencia de la República como Juan Manuel Galán y Francia Márquez, entre otros.

La empresaria afirmó que el aspirante a la Casa de Nariño la buscó para “ser amiguitos”; sin embargo, no ha sido confirmado o desmentido tal encuentro VIDEO: Instagram (rastreandofamosos)

Pese a la afirmación de Barrera, ni Pardo ni Gustavo Petro han afirmado o desmentido tener acercamientos con ella. Aún así, las ‘InstaStories’ se volvieron virales y varias cuentas de entretenimiento las repostearon, como fue el caso de ‘Rastreando Famosos’.

Allí, los comentarios no se hicieron esperar, y mientras unos le dijeron “inmadura” otros afirmaron que ciertas personalidades políticas le está dando mucha importancia.

“Ridícula! No entiendo por qué estos señores le dan tanta importancia a esta señora”; “Te viste con Uribe, mi reina, no se nos olvida”; “Petrosky la está buscando para que le venda unas biotinas para la caída del pelo”; “Uy no, con ese guerrillero no; él no tiene consejo empresarial para usted, él nunca ha creado empresa, él no sabe qué es dar empleo” y “La familia de Epa Colombia apoya al partido MIRA, creo que ella también lo hará... respetable decisión, partiendo de que su familia es cristiana”, fueron solo algunas de las reacciones destacadas.

Finalmente, la influenciadora no ahondó en aquel mensaje, pero tampoco ha salido a decir que es falso el acercamiento del precandidato que, actualmente, lidera la intención de voto de acuerdo con los sondeos más recientes hechos en Colombia.

