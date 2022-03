Video: La Liendra se quejó porque lo trataron de “pobre” en una tienda Chanel de España

El influenciador denunció que un vendedor de Chanel en España lo trató mal y "pobre" FOTOS: Instagram (la_liendraa)

A través de su cuenta de Instagram, La Liendra continúa presumiendo su viaje a España, el cual hizo con varios amigos y su novia, Dani Duke. Allí, el influenciador tuvo un traspié y decidió postearlo en sus redes sociales, donde se mostró muy inconforme con aquella situación.

En su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez le hizo saber a sus seguidores que tenía la intención de sorprender a su novia, motivo por el cual acudió, en compañía de un par de amigos, a una tienda Chanel. Al ingresar, el encargado de la seguridad le advirtió que no podía grabar dentro de la tienda; sin embargo, previo a eso el también emprendedor dijo que solo iba a entrar y ver precios a ver qué prenda se acomodaba mejor a su presupuesto.

Momentos después, salió del establecimiento asombrado por los exorbitantes precios de varias carteras: indicó que, como en ese país se maneja el euro, aproximadamente una prenda de esas cuesta 8 mil dólares; es decir, casi 32 millones de pesos colombianos al cambio actual; pero pese a su valor, finalmente pudo adquirirla, agradeciendo a uno de sus acompañantes por prestarle una parte del dinero.

Una vez fuera de la tienda, y con la bolsa de la ostentosa marca en la mano, cantaron juntos ‘We are the champions’, pero no todo fueron alegrías; pues La Liendra aprovechó para lanzar una queja contra un vendedor de la tienda que, según él, lo había tratado mal.

”Yo tengo una queja con Chanel, y a pesar de que vale verga lo que diga, nos han tratado muy mal como clientes”, lamentó el influenciador, añadiendo que también lo trataron de “muy pobre” y que el vendedor que los atendió dijo que a ese lugar iban más colombianos que gastaban más dinero en los exclusivos artículos.

Además, le dijo que muchos de sus compatriotas se acercaban a este punto e invertían hasta 100 millones de pesos en ropa y demás prendas; ante esto, el influenciador sintió que la suma de 32 millones de pesos era una “bobada”, pero después advirtió que para él no lo fue.

“O sea, son 8000 mil dólares que para la tienda será normal, pero que a mí me ha costado trabajarlos mucho, entonces deberían tratar mejor a los clientes”, advirtió el influenciador en la sección de historias de su cuenta oficial.

Posteriormente, Gómez volvió a ingresar a la tienda, escribiendo sobre la historia publicada que, “no me podía ir sin decirle algo a la persona que nos atendió, pues tenía una -mala- actitud y nos miraba con asco”, y se escucha que este le dijo al trabajador de la tienda una reflexión sobre la ropa que llevaba puesta.

“Mira, pa’ que te des cuenta que los que no tenemos corbata, también podemos comprar... Mejora tu atención al cliente, gracias”, manifestó La Liendra. Acto seguido, salió de la tienda y se despidió estrechándole la mano al agente de seguridad.

El influenciador denunció que en una tienda Chanel de España, uno de sus vendedores lo señaló de no tener dinero para comprar los artículos de la marca. VIDEO: Instagram (la_liendraa)

En otras historias, mostró la manera en que sorprendió a su pareja, fingiendo que se encontraba tirado en el piso boca abajo, y luego de un momento, giró su cuerpo y le entregó la bolsa donde se encontraba el detalle; entretanto que en su feed ha compartido varias imágenes de su estadía en el país europeo, donde también aprovechó para realizar contenido de entretenimiento para sus seis millones de seguidores.

