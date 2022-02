Top 5 de las polémicas más virales de la periodista Paola Ochoa, ahora candidata a la vicepresidencia de Colombia

Paola Ochoa y sus propuestas del pasado que han levantado duras polémicas. Foto: Colprensa.

De proponer que no se iniciara vacunando a los adultos mayores contra el covid-19, hasta buscar que las mujeres no puedan lactar a sus bebés en lugares públicos. Estas han sido algunas de las controvertidas propuestas de Paola Ochoa, la periodista que Rodolfo Hernández escogió como su fórmula vicepresidencial para que lo acompañe en su carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Ochoa, que posee amplia experiencia en diferentes medios de comunicación del país como la emisora BluRadio y el diario El Tiempo, ha protagonizado varias polémicas que se han tomado la opinión pública. A continuación, le contamos algunas de las más virales.

La leche materna

Ochoa aseguró durante el 2021, en vivo y en directo durante uno de los programas de BluRadio, que las mujeres que daban “leche materna por uno o dos años es una cosa de países subdesarrollados”.

La afirmación se viralizó en redes sociales luego de que en Colombia se debatía la ley del etiquetado de comida chatarra; el show mediático generó tanto revuelo que médicos, congresistas y múltiples líderes de opinión la emprendieron contra la comunicadora.

Vacunas para los jóvenes y no para los ancianos

Quizá una de las polémicas más recordadas de la recién entrada a la política se dio cuando el Gobierno inició con el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. Paola Ochoa dijo que no se debían priorizar a los mayores de 80 años, sino que se hiciera con los jóvenes. Inclusive, en una columna de opinión, argumentó:

“¿Tiene sentido administrar primero la vacuna entre quienes tienen mayores probabilidades de morir? ¿No deberíamos suministrarla entre quienes tienen toda una vida por delante? ¿Jóvenes y adolescentes, por ejemplo?”, señaló en un columna para el diario El Tiempo.

Nuevamente, esas afirmaciones causaron la reacción del país digital y reconocidos médicos como la epidemióloga Zulma Cucunubá la regañaron por sus polémicas ideas.

El plan de vacunación para los ‘rappitenderos’

En 2021, a mediados, la panelista de radio cuestionó a la empresa Rappi sobre si podría escoger si los domiciliarios que llevaran los pedidos a su casa tuvieran o no la vacuna anticovid. Esta vez, Ochoa no solo fue calificada de “clasista”, sino que la acusaron de desconocer la supuesta difícil situación que viven los trabajadores de esa empresa.

“Yo como usuaria de Rappi, ¿tengo la posibilidad o tendría la posibilidad de pagar un premium o un sobreprecio para que me entregue uno de los (repartidores) que han sido vacunados de primeras?”, fue la pregunta de la periodista que fue descartada por Rozo, ya que según él no estaba en los planes aplicar ese “criterio de diferenciación”, señaló.

No podía faltar la pregunta facha de Paola Ochoa:



"¿Yo podría solicitar que mi pedido me lo lleve uno de los repartidores de Rappi que ya fueron vacunados?". pic.twitter.com/ZWWmqAdujX — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) June 30, 2021

El paro nacional y su encontrón con líder social

Sin duda alguna, el audio donde Leonard Rentería, líder en Buenaventura, le ‘canta la tabla’ a Paola Ochoa y a su equipo en la emisora, fue de los hechos que más sacudió a la opinión pública. La periodista criticó que se cerrara el puerto de la ciudad en medio del estallido social: “El problema es que el puerto de Buenaventura mueve el 60 % del total de la mercancía que entra y sale del país… ¿No cree usted que el daño puede ser casi que irreparable si siguen con esta idea de bloquear el puente del Piñal?”, cuestionó Ochoa.

Ese comentario fue duramente debatido por Leonard, quien le recordó los motivos por los que protestaban. Ese sentido pronunciamiento le dio la vuelta al país y, de nuevo, causó que los internautas la emprendieran contra Ochoa.

“La gente de Buenaventura está cansada de esta situación. Quiere vivir tranquila, pero no hay garantías. ¿Te parece poco la pobreza en la que viven acá?, 80 % de pobreza. Si no les parece justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho, pues a mí sí. ¿Sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa comiendo rico, viviendo bien y tranquilos; nosotros, los que movemos el puerto y trabajamos acá no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza, y ahora les parece mal que nosotros taponemos para que nos presten atención. A ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga…”, señaló el líder social.

En otros de sus controvertidos pronunciamientos, Ochoa le preguntó al presidente Iván Duque si sacaría a los funcionarios de su gobierno que fueran de la tercera edad para que no se murieran de covid. Por ahora, Ochoa no se ha pronunciado por la decisión de Rodolfo Hernández, mientras que las redes sociales no han dejado de opinar sobre ella.

Así o más claro. Con esta respuesta en una emisora nacional, @LeonardBtura le devuelve preguntas urgentes a todo un país. Dos minutos a los que difícilmente les caben más verdades y dignidad. pic.twitter.com/2RziDyA0hU — ¡PACIFISTA! (@Pacifistacol) February 6, 2021

SEGUIR LEYENDO: