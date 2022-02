Aída Victoria Merlano explicó cómo hizo para superar a su exnovio rápidamente

Durante el segundo semestre del 2021 la historia sentimental entre Aída Victoria Merlano y Lumar Alonso Parra estuvo en un vaivén. Sin embargo, inevitablemente se llegó el momento que, entre tanto ir y venir, el noviazgo simplemente tuvo un punto de quiebre que no se pudo resanar. Posteriormente, a principios de noviembre de ese mismo año la influencer barranquillera dio cuenta de que el empresario ya no era el protagonista de su vida amorosa, puesto que ya estaba soltera.

Empero, Aída Victoria no estuvo soltera por mucho tiempo, de hecho, a finales de ese mismo mes de noviembre la influencer y Naldy (quien se desenvuelve artísticamente como cantante urbano), fueron protagonistas por aquí y por allá de especulaciones sobre un romance. Ya para enero de 2022, Aída Victoria amplió un poco más la información respecto a lo que pasaba entre ella y el reguetonero caleño dando cuenta que iba paso a paso, pero sin decir concretamente si había un noviazgo o no, aunque aparentemente su relación o intento de la misma ya habría desembocado también en un punto final.

Ya sea por la aparición de Naldy en su vida o por otras razones, para algunos usuarios el tiempo en que la influencer superó su ya terminada relación con Lumar Alonso fue corto, incluso, hubo quien le puso el tema sobre la mesa al enviarle el siguiente interrogante vía redes sociales: “¿Cómo superaste tan rápido?”. Enseguida, Aída Victoria sacó a relucir dos asuntos de los que siempre ha hecho mucho eco y, que por supuesto, puso en práctica en esta cuestión:

“Hay mucha gente que de pronto habla muchas cosas en redes, pero que luego te pones a mirar su vida personal y dices: no lo aplica. Yo en redes hablo de una madurez emocional y de una inteligencia emocional que a veces la gente no cree, pero es real. Cuando yo cierro un capítulo con alguien es porque tengo razones y argumentos para hacerlo, siento que en ese caso me hice tan consciente de por qué ya no quería seguir con esa persona que eso me llevó de ahí en adelante a tomar las decisiones para poder estar bien y eso me llevó obviamente a superarlo”.

Aunque en varias historias de rupturas, alguna de las partes quisiera retomar la relación o ambas concuerdan hacerlo, en el caso de Aída Victoria Merlano ella tiene claro que reiniciar su noviazgo con Lumar Alonso Parra es una cosa que no haría.

Por otro lado, más allá de que Merlano hable públicamente sobre su propia situación sentimental, la barranquillera también quiso expresar su sentir y pensar respecto a un noviazgo ajeno: El de Anuel AA (cantante urbano puertorriqueño) y Yailín La Más Viral (cantante urbana dominicana), relación que recién se conforma.

Entonces, a lo largo y ancho de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Aída Victoria desarrolla varios argumentos para explicar el machismo existente contra la dominicana, expuso su conclusión sobre por qué a Anuel se le ve tan enamorado en medio de toda la lluvia de críticas al respecto y, no dejó por fuera el hablar de Karol G, cantante urbana colombiana, que es exnovia del puertorriqueño.

Aída Victoria Merlano opina del noviazgo de Anuel AA y Yailín La Más Viral

