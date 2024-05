Paola Jara habló de Jessi Uribe y cómo lidia con las críticas a su relación: “Somos nosotros los que sabemos la verdad”

La cantante habló de cómo ha lidiado a lo largo de los años con sus 'haters' - crédito @tropicanacolombia/Instagram

Paola Jara y Jessi Uribe, afamados intérpretes del género de música popular en Colombia, han sido foco de atención tanto por su destacada trayectoria artística –que durante el último año da indicios de proyectarse internacionalmente– como por su vida en pareja. La antioqueña y el santandereano captaron el interés del público a través de sus colaboraciones musicales y momentos compartidos en redes sociales, tanto en escena como en los viajes que realizan como marido y mujer.

La pareja, que oficialmente lleva dos años de matrimonio y cinco de relación, ha sabido combinar su química personal con la profesional, haciéndose un hueco en la industria musical del país con lanzamientos y conciertos que los han convertido en referencia de la música popular. Sin embargo, no solo son sus éxitos musicales los que han marcado sus vidas, sino su propia relación.

El noviazgo entre ambos inició en 2019 y pasó a convertirse en matrimonio a partir de 2022, pero los inicios de su romance fueron duramente cuestionados en redes sociales, debido a que anunciaron su noviazgo cuando Uribe todavía no había oficializado su separación de su entonces esposa, Sandra Barrios. Esto motivó especulaciones de una infidelidad que la pareja negó repetidamente. En medio de acusaciones contra Paola de ser una “rompehogares”, se hizo viral un audio de una videollamada en la que Paola le decía a Sandra “Tranquila Sandrita, yo se lo cuido”, que incrementó los cuestionamientos en su contra.

Paola Jara y Jessi Uribe se casaron en 2022 en una ceremonia privada - crédito @paolajarap/Instagram

De este modo, el escrutinio público de su relación se ha presentado como uno de sus mayores desafios como figuras públicas. Al respecto habló Jara durante una entrevista con Tropicana, en la que se refirió a las dificultades que atravesó por cuenta de los comentarios y ataques que recibía –y todavía recibe– en sus cuentas oficiales por cuenta de su relación con Jessi.

En medio de la entrevista, la intérprete de Salud por él reconoció que no ha sido fácil lidiar con esas situaciones, explicando que han afectado a su familia. Sin embargo, aseguró que no ha llegado al punto de afectar su salud mental.

“Atacada, sí claro. Todo el tiempo y todavía, pero ya menos. Más allá de eso, finalmente somos nosotros los que sabemos la verdad”, dijo la cantante inicialmente. “La gente por más que yo salga a excusarme –que para ellos es una excusa–, por más de que yo salga a explicar y a contar la verdad, siguen hablando, inventan, suponen. Entonces, ¿para qué me desgasto, si finalmente me interesa, es finalmente a las personas que yo conozco y a las de mi familia, que saben quién soy y no les debo explicaciones?”, remarcó.

Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe, y a la que Paola Jara le dirigió la recordada frase "Tranquila Sandrita, yo se lo cuido" - crédito @sandrabarrios0328/Instagram

Al trasladar esa responsabilidad de saber la verdad de su relación a sus seres cercanos, la paisa aseguró que prefiere estar más atenta a quienes le envían sus mejores deseos. Eso sí, no dudó en acusar a sus detractores en redes sociales de tener carencias emocionales, al punto de tener que esconderse detrás de un perfil falso.

“Nunca, gracias a Dios, tuve que ir a una terapia o caí en una depresión. Era más duro escuchar o ver mensajes donde te maldicen, donde ves tanto odio. Maldicen tu familia, a tus padres, te maldicen tu vientre. Dicen una cantidad de cosas que como ser humano te tocan y que por más que las quieras ignorar es difícil”, manifestó.

Paola relató que ni siquiera su mamá se ha salvado de estos ataques. “Yo ahora tengo mi mamá, que ahora las mamás son pesadas. Tiene su Instagram, entonces para mi familia es ver como atacan una hija, es algo doloroso y yo tener que lidiar con eso, ‘mi mamá está sufriendo por esto’. Era un dolor, pero una tranquilidad por lo que en realidad había pasado”, indicó.

La pareja ha negado repetidamente que su relación iniciara como una infidelidad por parte de Jessi Uribe a su entonces esposa - crédito @paolajarapj/Instagram

Con todo, una vez ese fragmento de la entrevista se difundió en redes sociales, las reacciones en contra de Paola no dieron tregua. “Justifica lo que no tiene justificación”, “Se metió y daño una familia con 4 hijos”, “Pues que esperaba, ¿unas felicitaciones?”, “Dijo tanto que no dijo la verdad”, fueron algunas de las reacciones de los oyentes.