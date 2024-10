Alfredo Arias ya está en Colombia para tomar las riendas del Deportivo Cali: será su segundo ciclo en el club

Alfredo Arias dirigió al Deportivo Cali entre 2020 y 2021 - crédito Colprensa

Después de varias semanas de especulaciones, las directivas del Deportivo Cali sellaron la contratación de su nuevo entrenador tras la salida de Hernán Torres.

La apuesta del cuadro Azucarero será por un viejo conocido, pues Alfredo Arias tomará las riendas del conjunto vallecaucano, que está muy cerca de los puestos de descenso.

Cabe recordar que, este será el segundo ciclo de Alfredo Arias en el Deportivo Cali, al que dirigió entre 2020 y 2021, con registro de 25 triunfos, 23 empates y 14 derrotas en 62 partidos al frente del club verdiblanco.

Las primeras declaraciones de Arias a su llegada a Cali

Alfredo Arias no podrá dirigir al Cali desde la línea por reglamento de la Dimayor - crédito Luis Noriega/EFE

A su llegada a la Sucursal del Cielo, el charrúa, de 65 años, expresó su satisfacción por volver al Deportivo Cali, su primer club en Colombia en el que dejó buenas sensaciones a pesar de no lograr un título en su primer ciclo.

“Feliz, comprometido y honrado porque muchos amigos me hayan llamado y pensado que yo podía dar una mano en un momento que todo tenemos que estar juntos en Cali e ir partido a partido”, fueron las primeras palabras de Alfredo Arias, nuevo entrenador del cuadro vallecaucano.

Y agregó: “La verdad es que muchos asesores míos y cercanos decían que no era el momento, más que nada por la imposibilidad de no poder entrar a la cancha. Yo desde que me fui de Cali siempre dije que estaba agradecido (…) cuando amigos llaman porque creen que uno puede dar la mano, este es el momento”.

Así mismo, Arias remarcó que no es un “salvador”, aunque dejó claro su compromiso para que Cali cierre de la mejor manera su participación en 2024, ya que no tiene chances de clasificar a las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor; sin embargo, tiene posibilidades de dar vuelta a la serie de cuartos de final de la Copa Colombia ante América de Cali que se impuso en la ida 2-0.

“Nunca las situaciones son iguales ni en el día a día de la vida de una persona (…) yo me replanteé más que nada el sentido del porqué me llamaba tanta gente (…) en la etapa de mi vida en la que estoy eso me honra y me hace estar más agradecido”, expresó Alfredo Arias cuando le consultaron la razón que lo llevó aceptar el ofrecimiento de dirigir al Cali por segunda vez en su carrera.

Alfredo Arias reemplazará a Hernán Torres en Deportivo Cali - crédito Gastón Britos/EFE

Debido al reglamento de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Alfredo Arias no podrá dirigir al Deportivo Cali desde el banquillo técnico, ya que hasta agosto del presente año estuvo al frente de Independiente Medellín, por lo que Sergio Herrera seguirá a cargo del equipo por lo que resta del año.

“Fue el primero en llamarme (Sergio Herrera) y decirme que él estaba de acuerdo que yo viniera, lo cual demuestra la clase de gente que es Sergio, que quiere el bien del Cali y no el bien personal”, afirmó Arias durante su llegada al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.

De esta manera, Arias, que además de Cali y Medellín dirigió a Independiente Santa Fe, podrá dirigir desde la línea a partir del 1 de enero de 2025.

El segundo ciclo de Alfredo Arias con Deportivo Cali comenzará el miércoles 23 de octubre ante América de Cali, encuentro válido por los cuartos de final de la Copa Colombia. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Palmaseca a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Win Sports+.

Por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor, los vallecaucanos recibirán en su estadio la visita del Atlético Bucaramanga el domingo 27 de octubre desde las 4:10 p. m. (hora colombiana)