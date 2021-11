Carolina Sanín, el nuevo rostro de los memes de ‘Los Simpson’ en Twitter Colombia

Foto tomada de @Mel_Guti_A

‘Al que no quiere caldo, se le dan dos tazas’, dice un popular refrán en los hogares colombianos y, en las últimas horas, la escritora Carolina Sanín se convirtió en el ejemplo perfecto de aquella expresión aleccionadora de las tías.

La polémica de Twitter Colombia de las últimas horas estuvo servida por parte de la colombiana Carolina Sanín- cosa que, de hecho, no es extraña-. La mujer es reconocida en el país y en esta red social por realizar afirmaciones que desencadenan el debate y que, en la mayoría de las ocasiones, la hacen a ella blanco de críticas.

Pues bien, ahora Sanín es blanco de memes de ‘Los Simpson’ la famosa caricatura estadounidense que ha marcado a varias generaciones. La escritora expresó su desprecio por los memes que se realizan con las escenas de este programa y, en venganza, los usuarios de la red social han llenado su perfil y han convertido su rostro en principal inspiración para nuevo contenido.

Sanín tildó de “pobres de espíritu” a todos aquellos que utilizan las imágenes del programa para crear memes. Rápidamente, miles de personas a las que la escritora señaló de estar “en el fondo de la olla” se manifestaron en su contra y, en un giro no tan inesperado de los hechos, todas las respuestas involucran las famosas imágenes que la caricatura ha dejado a lo largo de los años ha dejado en sus más de 700 capítulos en 33 temporadas.

Tras el polémico trino de la escritora de libros como ‘Los niños’, ella empezó a recibir miles de respuestas en las que los usuarios de Twitter llenaron su perfil con ese tipo de memes.

Pero ese trino fue solo el inicio por parte de la escritora. Minutos más tarde, cuando ya se empezaban a evidenciar las respuestas a modo de broma que le siguen llegando a la mujer, ella nuevamente trinó haciendo referencia a estas personas:

“En su ansia de ser más reales, se entregan a la acción virtual, a la violencia virtual, al trolleo, sin darse cuenta de que así se desdibujan más y tienen cada vez menos ser. Ya están en el infierno”, escribió.

Sin embargo, las respuestas continuaron y algunos usuarios, más allá de darle una respuesta graciosa, empezaron a hacer burlas directas a la mujer y su profesión.

Nuevamente, la también columnista agregó candela al fuego refirmando su posición y señalando que las reacciones en cadena que estaba recibiendo solo daban más valor a su posición. “Me sostengo: se empobrece la imaginación al ajustar la expresión a unas escenas y gestos prestablecidos (memes, gifs, etc.). No los uso. Me parece que limitan y uniforman”.

Sanín señaló que sí estaba sorprendida de la cantidad de personas que se habían sentido atacadas con su comentario y ahora le respondían de la misma forma que ella había criticado. “Mírense en ese espejo de los memes que repiten como consumidores desaforados. Los tienen ahí, en la pantalla, delante de ustedes. Son ustedes los que se reflejan en ellos, no yo. No es mi problema. Besos”.

A pesar de que la escritora no ha respondido directamente a ninguno de los tuiteros que, hasta la mañana de este jueves se mantienen inundando la red con memes de ‘Los Simpson’ que relacionan con Sanín, ella sí ha lamentado ver la ola de comentarios que generó.

Sin embargo, lo que ha lamentado Carolina Sanín no ha sido su comentario, sino el hecho de que, según ella, tantas personas se “despojen del lenguaje” y cedan sus comentarios contra ella a la ‘plantilla’ de usar memes de la caricatura. Pero al ver que no podía luchar más contra los memes, invitó a los tuiteros a que siguieran dejándole sus memes, razón por la que habilitó las respuestas a su trino para el público en general.

“Así que pongan sus memes de Los Simpson aquí abajo -irreflexivamente, memes que ni entienden, repetidos miles de veces, y que usan idénticamente si tienen doce años o cincuenta- .... Desahoguen conmigo su crueldad, su frustración”.

Por su parte, los tuiteros no se han detenido y el nombre de Carolina Sanín sigue siendo tendencia en la red social.

