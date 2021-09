Periodista resultó herido en medio de las manifestaciones en Bogotá. Foto: Inaldo Pérez Castillo en Instagram

El pasado jueves, 9 de septiembre, se presentaron fuertes manifestaciones en Bogotá como respuesta al año desde el asesinato de Javier Ordóñez. En medio de disturbios, actos vandálicos y enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), se conoció que un periodista gráfico resultó herido con un proyectil.

RCN reportó que Inaldo Pérez Castillo, reportero gráfico de RCN Radio que cubría la manifestación en la localidad de Bosa, fue impactado con una piedra que no logró evadir. Sin remedio, el hombre recibió el golpe en su rostro, dejándolo con una profunda herida en la zona inferior a la nariz.

“Los manifestantes estaban lanzando piedras y no alcancé a ver una que venía en globo. Cuando quise reaccionar, no me di cuenta y me impactó en la parte superior del labio”, contó el reportero en entrevista con el medio televisivo de la casa periodística.

Para su medio radial, el testimonio detalló que el hombre se dio cuenta del impacto cuando vio correr su propia sangre. “Yo estaba pasando por un lado de la tanqueta, allí en un segundo sentí que algo me golpeó en la cara, cuando miré hacia abajo vi mucha sangre, fue una piedra que me rompió parte del labio del lado izquierdo”, narró Pérez.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el reportero contó más detalles sobre su estado de salud y adjuntó una fotografía en la que evidencia el momento en el que un sujeto socorrió su herida.

“A todos los que me enviaron mensajes preguntándome por mi salud, estoy bien solo fue una herida con una piedra en la cara que me propinaron en los disturbios de Bosa. Ya estoy en la Eps para la respectiva curación. Mañana seguimos con toda”, comentó el hombre, quien debió acudir a un centro asistencial por la profundidad de la lesión ocasionada por la piedra.

En otra publicación, reveló que este viernes sería el día en el que un cirujano plástico le realizaría dos puntos en la herida para evitar una cicatriz. “Mañana al cirujano plástico para que me coja dos puntos para evitar cicatriz. Seguimos pa’ ‘lante...”, comentó el reportero, quien adjuntó más fotografías de su autoría en la manifestación.

Nuevas manifestaciones para el 28 de septiembre

El pasado 9 de septiembre, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité de Paro, Francisco Maltés, convocó a nuevas movilizaciones el próximo 28 de septiembre contra la nueva reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República.

“Invitamos a todos los colombianos a movilizarnos el 28 de septiembre por la vida, la paz y la democracia, contra el nuevo ‘paquetazo de Duque’ y contra la corrupción en la que se encuentra el Estado”, manifestó Maltés.

De acuerdo con el líder sindical, esta reforma no fue socializada con las organizaciones sindicales y la ciudadanía, la cual resulta ser la más afectada con las nuevas propuestas económicas.

“Esta reforma tributaria no fue consultada con el Comité de Paro, ni con ninguna de las organizaciones sociales que la hundimos mediante el estallido social que comenzó el pasado 28 de abril”, dijo el presidente de la CUT.

Asimismo, cuestionó la forma en la que esta se aprobó en el Congreso, señalando que no se usó el tiempo adecuado para discutirla detalladamente. Además, se refirió a la ausencia de la oposición al momento del sí.

“Fue aprobada sin mayores discusiones a pupitrazo limpio, 61 artículos se aprobaron sin discutirlos, teniendo en cuenta que la oposición se retiró por falta de garantías toda vez que las dos ponencias negativas que se presentaron ni siquiera fueron discutidas”, sostuvo.

