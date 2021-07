En Colombia circulan 60 linajes del covid-19, según el INS

Una bacterióloga toma una muestra de PCR para SARS Cov-2 en un servicio al auto en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Ante la preocupación que se vive en el mundo por la aparición de nuevas variantes del covid-19 como la Épsilon, que parece resistir el efecto de las vacunas de ARN mensajero, como Moderna y Pfizer, el Instituto Nacional de Salud presentó este martes 6 de julio un nuevo informe de vigilancia epidemiológica detallando cuáles son los linajes del virus que se han detectado en Colombia.

“El último reporte en el país confirma la circulación de 60 linajes, así como la distribución geográfica actualizada de las variantes de preocupación alfa y gamma y las de interés Épsilon, Iota y Lambda”, señala la entidad, como resultado de la toma de 4.000 muestras que también arrojaron un total de 1.780 secuencias que demuestran que, al menos por el momento, la variante Épsilon sólo ha sido detectada en departamento de Córdoba.

En contraste, parece ser que de las listadas, la más común dada su alta capacidad de contagio es la Gamma, antes llamada brasilera, que ha sido detectada en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre, San Andrés, Bolívar, Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Caquetá, Amazonas, Meta, Guainía, Cundinamarca y, por su puesto, Bogotá.

Le sigue de cerca Iota, inicialmente detectada en Nueva York y con sospechas de una posible resistencia a las vacunas, aunque no al nivel de Épsilon. Tiene presencia en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre, Atlántico, Bolívar, Arauca, Santander, Casanare, Guainía, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Meta y Cundinamarca.

A continuación está Alfa, que inicialmente era llamada cepa británica y que se considera mucho más contagiosa de lo normal, pero no más letal, ni inmune a las vacunas conocidas hasta ahora. De acuerdo con el INS, esta se encuentra en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá.

Finalmente, se cuenta Lambda, también conocida como la Andina, que ha sido detectada en Valle del Cauca, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.

La que no ha dado muestras de vida hasta ahora es la variante Delta, identificada inicialmente en la India y considerada como la más transmisible de todas. No obstante, no hay que olvidar el mensaje del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, quien a mediados de junio pasado señaló que es inevitable que esta arribe al país.

En palabras del funcionario: “Cada cepa trae más velocidad de contagio que la anterior y sabemos que ya hay lugares de Latinoamérica y el Caribe donde se ha detectado. Es una realidad que llegará al país porque es prácticamente imposible contener su expansión. Ya nos llegó la brasileña, tenemos la Alfa, la Beta y prácticamente todos los linajes”.

De igual manera, el jefe de la cartera de salud explicó que el país se está preparando para la posible llegada a través de estudios de genómica del Instituto Nacional de Salud (INS). “Ellos son los que revisan exhaustivamente los casos que se dan, para así evaluar la posible llegada de la variante”, indicó el ministro.

Además, enfatizó que una de las medidas que también están tomando, es la agilización en el proceso del plan vacunación en el país, con el que buscan una mayor protección en la mortalidad frente a la llegada de diferentes variantes.

“De aquí en adelante esa va a ser la historia. Entraremos en el periodo de transformación de pandemia a endemia y vamos a tener que convivir con el covid-19. Eso quiere decir que eventualmente habrá que aplicar refuerzos de vacunas para las variantes que requieran reforzar la inmunidad”, agregó en ese momento Ruiz.

Con todo, no sobra recordar entonces que de acuerdo con el informe de la cartera sanitaria, a corte del 6 de julio en el país se han presentado 4.402.582 contagiados con las distintas cepas del virus. De estos, 4.076.013 están recuperados, 166.093 son activos y 110.019 han fallecido. En contraste, se han aplicado 19.436.143 dosis de la vacuna contra el covid-19, incluyendo 7.351.740 segundas dosis y 272.359 monodosis.

