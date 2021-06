Más del 80% de los colombianos cree que el Gobierno no está combatiendo la corrupción: Pulso País

Imagen de referencia. Foto: tomada de Pexels (Tima Miroshnichenko).

Los resultados de la reciente encuesta Pulso País Colombia, desarrollada por el Opinómetro de Datexco Company S.A. para la W Radio, también mostró, entre otros temas, cuál es la percepción que tiene la ciudadanía con relación a algunos temas que han generado mucha controversia en el país: la corrupción, el aborto, la fumigación y dosis mínima, y el matrimonio y adopción entre parejas del mismo sexo.

Cabe recordar que, según lo expone la ficha técnica, la mencionada firma jurídica encuestó a 900 hombres y mujeres mayores de 18 años de edad entre el 4 y el 17 de junio de 2021 con el fin de conocer su opinión frente a diferentes temas de actualidad nacional, así como de la gestión y aprobación del Gobierno Nacional, sus gabinetes, personajes, posiciones políticas, entre otros.

En cuanto a la corrupción, el Gobierno en turno se ‘rajó’, pues, el 82% de los encuestados asegura que el Gobierno no está combatiendo la corrupción, frente a un escaso 12% que considera que sí. Sin embargo, un dato no menor es que ese porcentaje ha subido en 16 puntos porcentuales en los últimos dos años y medio de mandato del presidente Iván Duque (el valor era de 66% en diciembre del 2018).

En respuesta a la pregunta “¿dónde cree que existe el mayor nivel de corrupción en el país, sector público o privado?”, los encuestados fueron contundentes: 75% de ellos aseveró que se encuentra en el sector público, mientras el 19%, en el sector privado.

En Colombia, otros de las discusiones que han surgido en medio de la opinión pública es la fumigación de cultivos ilícitos, y con ella, los posiciones enfrentadas entre utilizar o no, por ejemplo, la aspersión aérea con glifosato. Al interrogante de si está o no de acuerdo con la fumigación de cultivos ilícitos, el 54% manifestó desacuerdo, y el 43%, acuerdo.

Ahora bien, en cuanto a mantener el porte de dosis mínima en el país, el panorama sí está mucho más despejado, puesto que el 69% considera que esa disposición se debe retirar, y el 25% que se debe conservar. Aunque cabe precisar que, a finales del 2019, las gráficas mostraron que esta negativa era de casi el 80%, y con el paso del tiempo ha ido disminuyendo de manera controlada.

El puerto punto que se tocó fue el matrimonio y adopción de parejas del mismo sexo. Acá se marca una tendencia particular y es que hace un año y medio (diciembre/2019) los encuestados expresaron su desacuerdo frente a esta situación en un 57% frente a un 37% que se mostró de acuerdo. No obstante, está tendencia varió completamente en los meses recientes, y pasó de ubicarse de un 38% de aprobación en diciembre pasado, a posicionarse en un 49% durante el presente mes de junio, superando ahora a los que no están de acuerdo a la fecha de corte (44%).

Último tema sobre la mesa: el aborto. ¿Está o no de acuerdo? La balance, en esta oportunidad, también presenta un sólido ganador: la mayoría de colombianos encuestados no concuerda con este procedimiento de interrupción del embarazo (62%). Y en la otra orilla, 32% mostró su aprobación al respecto.

