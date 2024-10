Hija de Natalia París aseguró que prohibir el sexo perjudica a las jóvenes: “Son unas morrongas”

La joven de 24 años se lanzó como cantante - crédito @mariana_correa14/Instagram

El 24 de octubre, la reconocida modelo y DJ Natalia París anunció el lanzamiento como cantante de su hija, Mariana Correa, de 23 años, que dará a conocer su primera canción Mi persona favorita el 26 de octubre. La también bailarina de pole dance tiene una amplia experiencia en la música, teniendo en cuenta que se ha dedicado a componer desde los cinco años.

Para la DJ, su hija tiene un gran futuro como artista y su talento le permitirá alcanzar el éxito, incluso, de la cantante del género urbano Karol G. “Es divina, va a ser la próxima Karol G. Tiene un talento impresionante, una voz divina, y, además, ella misma es divina. Tiene todo para triunfar (...). Ella lleva un tiempo produciendo su música, la escribe ella misma, ha hecho alianzas con reguetoneros y con gente de la música, y ya está a punto de salir”, reveló en una entrevista con la emisora Tropicana.

En medio de la expectativa que generó el anuncio de su llegada al mundo del espectáculo, confesó cuáles son sus sueños, además de debutar en el mercado musical. En el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista Eva Rey, la cantante contó que desea ser madre. “Sí, obvio, es mi sueño más grande. Yo quería ser mamá joven”, precisó a la periodista Eva Rey.

Su madre intervino, contando que desde que su hija alcanzó la adolescencia se centró en instruirla sobre la salud sexual y el cuidado. “Mariana, cuando empezó más o menos a los 15 años, que tuvo su primer novio, yo le traje los condones y le empecé a hablar de sexo, de cómo cuidarse, de todo”, contó París.

Desde la perspectiva de su hija, esto resultó ser muy importante para tener libertad y llevar su vida sexual como deseara, siendo responsable de su cuerpo y de su salud, lo cual no pasa con todas las jóvenes que empiezan a mantener relaciones sexuales. Según explicó, la falta de educación al respecto es muy perjudicial, pero, sobre todo, la prohibición del sexo, que termina teniendo un resultado completamente diferente.

“Hoy en día las niñas crecen y son unas morrongas porque las mamás no las dejan hacer nada y se vuelven, perdónenme la palabra, pero las mujeres se vuelven unas perras porque las mamás no les enseñan educación sexual, mejor dicho, todo es un tabú”, aseveró Correa en la entrevista.

La relación que tiene con su madre es muy cercana, por lo que abordar el tema no ha sido problemático. Sin embargo, jamás le contó cuando tuvo su primer encuentro sexual. “Ella se fue dando cuenta”, relató.

El consumo de drogas y alcohol tampoco ha estado por fuera de la conversación entre madre e hija. Natalia París no prohibió este tipo de prácticas en su hogar, pero sí advirtió sobre las consecuencias de los excesos. “Me dice que si algún día voy a hacer algo, que lo haga moderadamente”, aseguró Correa.

Confesó que ha probado todo tipo de alucinógenos, como marihuana, tusi y cocaína, aunque esta última no la disfrutó. A pesar de eso, aseguró que no está arrepentida. “La verdad no me arrepiento. Yo siento que uno tiene que probar las cosas para saber lo que le gusta y lo que no. Y yo tengo una personalidad cero adictiva”, explicó.

Por su parte, Natalia París contó que disfrutó la maternidad y que, al igual que su hija, el ser mamá era algo que tenía en su cabeza, de hecho, llegó a plantearse quedar embarazada por segunda vez. Sin embargo, la idea se desdibujó con el tiempo. “En ese momento yo sí quería tener más, pero ahora, obvio no, con una es suficiente”, explicó.