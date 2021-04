Mostrando anillos, Jessi Uribe y Paola Jara confirman compromiso

Jessi Uribe y Paola Jara. Foto: instagram @jessiuribe3

Jessi Uribe y Paola Jara, cantantes de música popular, han sobrellevado una relación amorosa rodeada de rumores y de polémica por la separación del cantante de su exesposa, Sandra Barrios. Sin embargo, por medio de redes sociales y en proyectos conjuntos se ha visto la fuerte y estable relación que los intérpretes de la ranchera poseen.

Ahora, parece estar confirmado que Jara y Uribe se casarán y que están comprometidos. Por medio de sus cuentas de Instagram, la pareja compartió una publicación que, según varios portales y cuentas de chismes, sería la muestra oficial del pacto de amor entre ambos.

Publicación de Jessi Uribe y Paola Jara.

Uribe, quien se encontraba hasta hace poco en México junto con su pareja, habilitó una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ en su red social. Entre varias preguntas y retos de los fanáticos, una de ellas se destacó por ser la que hizo que el bumangués revelara la información: “¿Para cuando el matrimonio con Pao?”, un seguidor anónimo cuestionó.

Para esto, el cantante publicó una foto de la mano de Jara junto a la de él en la que se ven dos anillos iguales y un anillo con una piedra solitaria en el dedo anular, cuarto dedo y el lugar donde se ubican los anillos de compromiso. Con la fotografía, Uribe puso un ícono de corazón y el siguiente mensaje: “Estamos comprometidos y de la mano de Dios”, dijo el intérprete de ‘Dulce Pecado’, causando revuelo entre los fanáticos y los seguidores de la farándula colombiana.

Frente a la publicación, en la que etiquetó a Jara, la pareja del cantante la replicó y publicó con la frase “Amén, mi amor”.

La foto de los anillos ya había sido publicada por la pareja. En enero de este año, un fanático hizo una pregunta similar al cantante. “¿Pa’ cuándo el anillo?”, le escribió un seguidor al intérprete de ‘La conquista’, quien no solo le respondió en texto, sino que añadió una reveladora fotografía que dejó más que claro cómo está su compromiso con Jara. La cantante también compartió la fotografía a través de su cuenta de Instagram y se mostró muy enamorada y feliz por la hermosa relación que tiene con el artista.

Cabe resaltar que hace unos meses la pareja de cantantes señaló en redes sociales que se casarían en el transcurso de 2021, y fue Paola Jara, que es muy reservada con su vida privada, quien confirmó su decisión.

“¿Qué cuando te vas a casar conmigo?” le preguntó Uribe a Paola Jara, mientras apuntaba la cámara para que ella respondiera. Usando un vestido rojo, y con una voz tímida, Jara releyó la pregunta y contestó: “en el 2021″. Uribe quien se no esperaba la respuesta, mostró una evidente alegría en su rostro, mientras afirmaba su emoción a sus seguidores.

Las cirugías de Paola Jara

Paula Andrea Zapata Jaramillo, conocida artísticamente como Paola Jara, se confesó con sus seguidores al revelar detalles, no solo de su vida íntima con Uribe, sino de su aspecto físico, como las cirugías que se ha hecho y su verdadera estatura.

A través de la popular herramienta de preguntas y respuestas de la red social Instagram, la antioqueña y autora de canciones como ‘No me preguntes’, ‘La conquista’ y ‘Amigos no por favor’, entre otros, se abrió al público y confirmó que las únicas cirugías que tiene son la de senos, nariz y una liposucción.

“Yo no tengo implantes en la cola. Yo ya les he contado qué cirugías tengo. Tengo los senos, tengo lipo y tengo la nariz. No inventen más, porque no tengo más”, explicó Jara en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: