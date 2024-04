Sofía Vergara vendió su lujosa mansión en Beverly Hills: tuvo que bajarle considerablemente el precio

La actriz vendió la mansión que compartía con Joe Manganiello, aunque por un valor inferior al originalmente ofertado - crédito Architectural Digest/YouTube Captura de pantalla

El matrimonio que sostuvieron Sofía Vergara y Joe Manganiello entre 2015 y 2023 fue uno de los más admirados entre las celebridades hollywoodenses. La pareja se mostró unida y sólida, hasta que a mediados de 2023 la pareja anunció su separación, misma que más tarde se atribuyó al deseo del actor de tener hijos, algo que la colombiana no tenía entre sus planes.

Con todo, la Toty se mantuvo concentrada en sus proyectos —y en su nuevo noviazgo con Justin Saliman—, incluyendo su trabajo como actriz y productora ejecutiva de la miniserie Griselda, de Netflix, que llegó a figurar entre lo más visto a nivel mundial. Sumado a esto, Sofía ya se enroló en una nueva edición de America’s Got Talent como jurado, y se recupera de una reciente intervención en su pierna, por la cual mantiene estricto reposo.

No obstante, las noticias alrededor de la actriz no paran, y es así que el portal TMZ reportó que ya pudo vender la propiedad que compartió con Manganiello a través de la firma Sotheby’s International Realty. Se trata de una mansión en Beverly Hills que estuvo enlistada los últimos dos años. “[la actriz] encontró un nuevo propietario esta semana, según los registros en línea, a un precio final de $13.7 millones”, según apuntó el medio.

La mansión de Sofía Vergara mide más de 12 mil metros cuadrados en total. - crédito Realtor

Sin embargo, la venta se logró a costa de rebajar considerablemente el precio original. Según informó el mismo medio, la oferta que hicieron Sofía y Joe por la propiedad —que tuvo lugar antes de que se divorciaran— inicialmente era de $19.6 millones de dólares. Pero ante la evidente falta de interés, tuvieron que conformarse con un valor considerablemente menor.

Cabe señalar que en enero se había reportado que la colombiana optó por lanzar una nueva oferta tras no encontrar interesados en adquirir la mansión por el precio exigido inicialmente, misma que era de 13.9 millones de dólares.

El valor original de la propiedad era de unos 26 millones de dólares cuando la adquirieron. De hecho, Sofía hizo una especie de tour por la mansión en alianza con la revista Architectural Digest en febrero pasado, en la que mostró los lujosos espacios de su casa, incluyendo sus habitaciones, una gran piscina, jardines, áreas de entretenimiento y un enorme closet que a Sofía le hacía especial ilusión para organizar toda su colección de ropa. “Quien la compró sin duda obtuvo mucho por su dinero”, señaló TMZ.

La mansión fue puesta a la venta en 2022, antes de que la colombiana se divorciara de Joe Manganiello - crédito Sotheby's International Realty

Sofía Vergara figuró en la lista de “Las 25 mujeres más poderosas” de la revista ‘People’

El magazine, en su edición en español, dio a conocer el pasado 15 de abril sus elecciones para su listado anual, uno de los más esperados por los lectores. Entre las elegidas una sola colombiana apareció y fue justamente la Toty.

En el texto que acompaña la mención, el medio señaló que “cuando uno piensa en lo bonito que tiene Colombia, uno piensa en las esmeraldas, en el café, en las calles de Cartagena, en los gordos de Botero, en los vallenatos de Carlos Vives, en Gabo y en Sofía Vergara”, lo que dejó en evidencia su impacto en la cultura estadounidense durante más de una década, desde su papel como Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family, pasando por sus participaciones como jurado en America’s Got Talent, su participación en Griselda y sus incursiones empresariales.

Sofía Vergara llegó a figurar entre lo más visto a nivel mundial gracias a su papel protagonista en 'Griselda' - crédito EFE/ Elizabeth Morris/Netflix

De igual modo, la revista recordó una entrevista que Sofía le concedió al reconocido presentador mexicano estadounidense Jorge Ramos. Allí explicaba cómo había logrado tanto en casi tres décadas radicada en Estados Unidos.

“Yo nunca sé qué es lo que estoy haciendo, lo que pasa es que no me da miedo ¿Qué es lo peor que puede pasar? No le estoy haciendo una cirugía a nadie en la cabeza o lo voy a descerebrar, ¿no? Lo peor que me puede pasar es que me quiten lo que me pagaron o me digan que soy una bruta, pero no pierdo nada”, comentó en esa oportunidad.