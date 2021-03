Más de 4.000 prestadores de salud recibieron segunda vacuna contra el covid-19 en Medellín

Foto de archivo. Claudia Benavides, enfermera de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, recibe una inyección con una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en Bogotá, Colombia, 18 de febrero, 2021. REUTERS / Luisa González

“Tenemos garantizado el suministro de primeras y segundas dosis”, manifestó Blanca Isabel Restrepo, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización en Antioquia.

En la jornada del 13 de marzo, la Gobernación administró 12.335 nuevas dosis de la vacuna contra de la siguiente manera: 725 como primera dosis para talento humano en salud, 1.811 como segunda dosis para el mismo personal, y 9.799 para adultos mayores de 80 años.

Este lunes 15 de marzo, la Secretaría de Salud de Medellín confirmó que, 4.061 empleados de la salud de primera línea han recibido su segunda dosis del biológico de Pfizer en el Plan Nacional de Vacunación.

El alcalde Daniel Quintero sostuvo que hay más de 500 personas encargadas de coordinar esta vacunación, lo que ha permitido que ya se haya logrado inmunizar a cerca de tres cuartas partes del personal objetivo de la primera fase.

“Hoy hemos aplicado el 70 por ciento de todas las vacunas que hemos recibido del Gobierno nacional. Y pasamos por primera línea del personal de salud, pero adicionalmente ya tenemos más de 4.000 personas que tienen segunda dosis”, agregó el mandatario.

Según el último reporte entregado por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, el departamento ha vacunado hasta el momento a 108.456 personas, entre talento humano de salud y adultos mayores de 80 años. Del total de las dosis administradas a la fecha en el departamento, el acumulado en Medellín es de 60.747.

La coordinadora del PAI reportó que, 34.890 adultos mayores de 80 años se han vacunado, sin embargo, insistió que esta población que aún no ha sido llamada o perdió la cita, puede acercarse o llamar a la IPS para que sea programado para la inmunización.

“Un llamado muy importante es que se acerquen los adultos mayores y actualicen sus datos para que antes del 17 de marzo todas las personas mayores de 80 años en Antioquia ya estén vacunadas”, reiteró Restrepo.

Cabe recordar que, esta semana se empezará con el agendamiento de las citas para la población entre 75 y 79 años de edad, los siguientes según el Plan Nacional de Vacunación.

Por otro lado, el personal médico de la IPS Coopsana, en Medellín, denunció que ya se vacunaron a varios trabajadores administrativos antes de hacerlo con la totalidad de médicos, enfermeras y auxiliares que allí laboran.

El gerente de esta IPS, Roger Bedoya, confirmó a El Tiempo que ,efectivamente el 24 por ciento de sus trabajadores administrativos ya recibieron la vacuna, pero aseguró que no se trató de un error de su institución.

“Dentro de ese listado estaba yo como gerente y le dije: ‘no estoy de acuerdo con este listado porque el 24 por ciento de las personas que estaban allí eran administrativas’ y les manifesté que no estaba de acuerdo y se lo dije a un ente territorial a través de una reunión que hice por videollamada y desde allá me dijeron que no puedo cambiar el listado”, dijo Bedoya al medio.

SEGUIR LEYENDO: