Farmacéuticas de Colombia aseguran que están en capacidad de producir vacunas contra el covid-19

Miembros de la Secretaría de Salud de Medellín entregan dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en un hogar geriátrico, el 25 de febrero de 2021, durante el arranque de la vacunación a los mayores de 80 años en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Recientemente, el presidente Iván Duque anunció que Colombia buscará producir sus propias vacunas contra el covid-19, al respecto, el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), José Luis Méndez, aseguró que sus empresas afiliadas están listas para ayudar a producir y distribuir los biológicos en su última etapa de desarrollo entre noviembre y diciembre de este año, así lo dio a conocer en entrevista con Blu Radio.

En su diálogo con la FM radio, el presidente de Asinfar señaló que el país tiene todas las capacidades a nivel intelectual y de capital humano para comenzar a producir sus propios inmunizadores en sus distintas etapas y lograr así consolidarse en el mercado farmacéutico.

“La industria local tiene la experiencia y con una política industrial farmacéutica y suma de voluntades, Colombia podría convertirse en líder regional con capacidad de producción y empezar así, a recuperar años de rezago en el proceso de desarrollo de vacunas, además de la consolidación en la fabricación de medicamentos de síntesis química y biotecnológicos”, indicó Méndez a esa emisora.

En ese sentido, Méndez ratificó en entrevista con Blu Radio que Asinfar ya le presentó una propuesta al presidente Iván Duque para ayudar con la finalización de la producción de las vacunas contra el covid-19, e indicó que de tener la aprobación del Gobierno Nacional y las demás naciones involucradas, el desarrollo de los inmunizadores podría iniciar en noviembre de este año.

“Dicen los expertos que si nos sentamos a hablar e iniciamos las adecuaciones de algunas plantas que producen medicamentos inyectables, podría ser entre 6 y 8 meses”, dijo Méndez al mismo medio.

De acuerdo con lo dialogado por el presidente de Asinfar con Blu Radio, la idea es que Colombia participe en la última etapa de desarrollo de las vacunas, más no que cree una propia, pues ello tomaría más tiempo. De esa manera, indicó que los biológicos que se producirían en el país son aquellos que no tienen una tecnología tan avanzada, es decir, aquellas que no que no son biotecnológicas.

Por lo tanto, Méndez manifestó que las vacunas que tendría Colombia serían la Sinovac, de la farmacéutica China, la vacuna Jansenn de Johnson & Johnson, y el biológico de Rusia, la Sputnik V, mientras que las de Pfizer o Moderna no estarían contempladas, ya que su tecnología es de ARN mensajero por lo que requieren tecnología más avanzada para poder ser producidas.

“Podemos ayudar a crecer el número de dosis que necesita el país en la última etapa de producción. Básicamente lo que haríamos sería recibir el producto a granel, tener una línea de producción de envasado y ayudar en la distribución con todos los estándares de calidad”, explicó el presidente de Asinfar al mismo medio.

Según explicó Méndez a Blu radio, para lograr este objetivo las plantas farmacéuticas del país necesitarían ampliar su infraestructura y traer equipos tecnológicos que facilitaran su producción, además de la aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para poder desarrollarlas.

Además, el presidente de Asinfar, señaló a la emisora que la producción y distribución de los biológicos contra el covid-19 en Colombia tendría que realizarse de tal manera en que las plantas farmacéuticas no dejaran de producir otros medicamentos inyectables también necesarios.

Al respecto de la iniciativa, Méndez igualmente añadió que la gran ventaja de ayudar en la producción y distribución en la etapa final de las vacunas contra el covid-19 sería la agilidad en la obtención de las dosis, ya que habría que esperar menos tiempo a que estas llegaran al territorio nacional, puesto que las plantas farmacéuticas que hay a nivel mundial no son suficientes para atender la demanda de estos biológicos.





