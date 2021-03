Expertos advierten que la pérdida de bosque seco tropical estaría llevando a la extinción de los murciélagos en Colombia

Debido a que el bosque seco tropical está amenazado por el cambio en el uso de la tierra y otras actividades como la siembra de monocultivos, la ganadería extensiva y el desarrollo de infraestructura, algunas especies de murciélagos estarían en camino a la extinción en el país, ya que este ecosistema comprende su hábitat.

Así lo asegura una reciente publicación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que recoge un estudio realizado por la misma institución educativa, y el cual dio a conocer que dichos cambios “llevarían a la extinción de ciertas especies y a la pérdida de servicios ecosistémicos clave”.

La universidad señala que en Colombia, “por la intervención histórica queda menos del 10 % de la cobertura original de este tipo de bosque, y solo el 5 % tiene alguna figura de protección”.

Asimismo, la bióloga María Camila Valdés Cardona, quien forma parte del estudio, señala que además de las actividades humanas ya mencionadas, “la degradación, fragmentación y pérdida de ecosistemas también llevaría a la disminución de la riqueza de especies”.

La institución educativa explica que, el hábitat de los murciélagos está delimitado por pequeñas zonas (denominadas islas), rodeadas por una matriz homogénea y territorios que se conocen como “no hábitat”, teniendo en cuenta esto la investigadora Valdés señala:

Normalmente se habla solo de hábitat y no hábitat, pero este último está compuesto por muchas cosas, puede ser que lo que rodea a esas “islas” sea bosque degradado, cultivos, infraestructura, cuerpos de agua, y que estén transformados no necesariamente implica que los animales no puedan aprovecharlos”. A su vez, manifiesta que además, “aún no se han establecido del todo los mecanismos de estos animales para adaptarse a la modificación del hábitat.