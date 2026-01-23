Ciencia

Detectan un agujero negro que crece más rápido de lo previsto: sus impactantes características

Astrónomos de la Universidad de Waseda y la Universidad de Tohoku localizaron en una galaxia remota un objeto que combina una intensa actividad de energía en distintas frecuencias y una evolución acelerada

Guardar
El hallazgo de este objeto
El hallazgo de este objeto marca un hito para comprender el desarrollo acelerado de los agujeros negros supermasivos en las primeras etapas del universo, ya que presenta características nunca antes vistas en este tipo de sistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de astrónomos, encabezados por científicos de la Universidad de Waseda y la Universidad de Tohoku, identificó en el universo temprano una galaxia distante alimentada por uno de los agujeros negros supermasivos de más rápido crecimiento jamás documentados para su rango de masa.

La peculiaridad de este fenómeno, revelada gracias a observaciones realizadas con el Telescopio Subaru, reside en una luminosidad inusitada en rayos X y la presencia de una potente emisión de radio procedente de su chorro. Esta conjunción de rasgos desafía modelos teóricos que sostenían la imposibilidad de que dichas características coexistieran en una misma etapa evolutiva.

Los especialistas sugirieron que este hallazgo marca un hito para entender el crecimiento inesperado de los agujeros negros supermasivos durante el universo temprano.

La simultaneidad de una corona
La simultaneidad de una corona radiante de rayos X y un chorro energético de radio, aunque por un breve periodo, permitió a los astrónomos observar un comportamiento excepcional antes de que el sistema alcanzara una fase más estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la corona radiante de rayos X como el chorro energético de radio permanecieron activos de manera simultánea, aunque solo por un intervalo limitado antes de que el sistema alcanzara un estado más estable. Esta ventana de observación sin precedente contribuye, en palabras del equipo, a esclarecer la rapidez con la que los agujeros negros masivos lograron ensamblarse en las primeras etapas de la evolución cósmica.

En declaraciones recogidas por el estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal, Sakiko Obuchi, autora principal e investigadora de la Universidad de Waseda, enfatizó: “Este descubrimiento podría acercarnos a la comprensión de cómo se formaron tan rápidamente los agujeros negros supermasivos en el universo primitivo. Queremos investigar qué impulsa las emisiones de rayos X y radio inusualmente intensas, y si se han ocultado objetos similares en los datos del estudio”.

Los agujeros negros supermasivos poseen masas que oscilan entre millones y miles de millones de veces la del Sol y ocupan el centro de la mayoría de galaxias. Su crecimiento se produce mediante la atracción del gas circundante, el cual, al girar en espiral hacia el interior, genera un disco de acreción.

Esta materia también puede alimentar una región densa y caliente denominada corona, responsable fundamental de la emisión de rayos X, y, en diversos casos, mantener un chorro que irradia en frecuencias de radio. Cuando estos agujeros negros se hallan en pleno proceso de alimentación y alcanzan altos niveles de brillo, se identifican como cuásares.

Este descubrimiento ofrece una ventana
Este descubrimiento ofrece una ventana inédita para investigar la velocidad con la que los agujeros negros masivos lograron ensamblarse al inicio de la evolución cósmica, aportando datos valiosos sobre la formación de estructuras galácticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un interrogante clave no resuelto por la astrofísica concierne al mecanismo que permitió a algunos de estos agujeros negros alcanzar masas tan elevadas en etapas tan primigenias de la historia cósmica. La respuesta pasa, según los modelos existentes, por eventos de acreción super-Eddington, es decir, procesos en que el ritmo de captación de materia por parte del agujero negro supera la barrera teórica marcada por la luminosidad que genera la radiación contenida en el gas circundante.

En condiciones normales, esta radiación ejercería una presión suficiente para expulsar parte del gas y limitar el crecimiento del agujero negro al llamado “límite de Eddington”. No obstante, ciertos escenarios excepcionales permiten que la acumulación se acelere mucho más allá de ese umbral, conduciendo a aumentos de masa en escalas temporales cósmicas restringidas.

Los resultados ubicaron a este cuásar unos 12.000 millones de años atrás, en una fase muy temprana del universo.

Uno de los aspectos más insólitos radica en la espectacular actividad multibanda detectada: la luminosidad en rayos X se mantiene muy elevada, al igual que la intensidad de la emisión en radio generada por el chorro energético. El objeto estudiado contradice abiertamente estas expectativas, evidenciando que resulta posible mantener una corona brillante y un chorro poderoso mientras el agujero negro incrementa su masa a un ritmo excepcional.

Bajo condiciones normales, la radiación
Bajo condiciones normales, la radiación producida por el gas circundante debería ejercer presión y limitar la acumulación de masa, pero ciertos escenarios excepcionales permiten que el crecimiento supere ampliamente ese umbral teórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interpretación propuesta por los autores sugiere que el fenómeno podría corresponder a una fase de transición breve e inestable, desencadenada por una repentina entrada de gas que catapultó la tasa de acreción por encima del límite tradicional. En este escenario dinámico, el sistema logra sostener de forma simultánea una potente actividad en rayos X y radio, hasta que el flujo de material y energía se estabiliza. Este hallazgo otorga un marco crucial para interrogar los modelos físicos de acreción extrema y emisión de chorros en los primeros miles de millones de años del universo.

El impacto de estos chorros trasciende la mera existencia del agujero negro. Los chorros energéticos pueden transferir energía al medio galáctico circundante, alterando el equilibrio y afectando el ritmo de formación estelar en la galaxia anfitriona. Esta interacción resulta determinante para la coevolución de galaxias y sus agujeros negros centrales.

El descubrimiento también anima a buscar sistemas análogos en otros conjuntos de datos astronómicos. Tal como expresó Sakiko Obuchi de la Universidad de Waseda: “Queremos investigar qué impulsa las emisiones de rayos X y radio inusualmente intensas, y si se han ocultado objetos similares en los datos del estudio”.

Temas Relacionados

Agujeros negrosGalaxiasRayos xúltimas noticias

Últimas Noticias

Investigan los fósiles de enormes organismos prehistóricos con características nunca antes vistas

Un estudio científico indica que estructuras colosales presentes en el planeta hace 400 millones de años pertenecían a un grupo distinto al de hongos y plantas

Investigan los fósiles de enormes

El sorprendente hallazgo de una araña que tiene un “collar” de parásitos en Brasil

Investigadores brasileños identificaron una nueva especie de ácaro que afecta a arácnidos juveniles, tras analizar ejemplares almacenados durante años en un laboratorio de San Pablo

El sorprendente hallazgo de una

La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Un estudio internacional con miles de gemelos demostró que más de la mitad del placer que provoca escuchar música está influido por factores genéticos

La ciencia explica por qué

Encuentran en Colombia un antepasado de bacterias que causan sífilis y otras enfermedades

Científicos de Suiza, Argentina y otros países contaron a Infobae cómo estudiaron el genoma de un linaje bacteriano de hace 5500 años. Qué implica el hallazgo publicado en la revista Science

Encuentran en Colombia un antepasado

Los astronautas de la NASA evacuados del espacio revelaron cuál fue la clave para el éxito del regreso

Fue la primera vez que la tripulación de una misión espacial debió retornar antes a la Tierra por un problema médico no anunciado todavía. La utilización de un aparato médico dio un diagnóstico certero a uno de los tripulantes

Los astronautas de la NASA
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
62 músicos bolivianos detenidos en

62 músicos bolivianos detenidos en Puno: ingresaron de forma ilegal para dar shows en Cusco

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

Ministerio de Educación desmiente cambios en vacaciones escolares 2026 y ratifica calendario oficial definido por secretarías

‘Desafío Siglo XXI’: rumores de nuevo romance en el ‘reality’ sorprenden a los televidentes

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Barcelona este 23 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Trump reconoce "algunos errores" del

Trump reconoce "algunos errores" del ICE pero alega que "puede pasar"

La Justicia italiana aplaza la decisión sobre la extradición a Brasil de la bolsonarista Carla Zambelli

Las ballenas beluga de Alaska intercambian parejas para sobrevivir a largo plazo

Trump defiende al presidente sirio y el uso de la fuerza en el noreste del país

Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

ENTRETENIMIENTO

Top 10: Los K-dramas y

Top 10: Los K-dramas y shows más populares hoy en Corea del Sur para engancharse este fin de semana

La colección perdida de ‘La Niñera’: Fran Drescher cuenta qué pasó con los outfits icónicos

Yerin Ha analizó su papel central en Bridgerton: “Me sentí un poco invencible”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2