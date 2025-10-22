Ciencia

Una onda gigantesca recorre la Vía Láctea y sorprende a los astrónomos

Gracias a los datos del telescopio espacial Gaia, los científicos detectaron un patrón de movimiento masivo que afecta a miles de estrellas en nuestra galaxia

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El telescopio espacial Gaia reveló
El telescopio espacial Gaia reveló que la Vía Láctea tiene una onda gigante que se extiende desde su centro, como se ilustra en esta figura. Aquí se muestran las posiciones de miles de estrellas brillantes, superpuestas a los mapas de la Vía Láctea de Gaia. Crédito: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Una enorme onda atraviesa la Vía Láctea y sorprende a la comunidad científica. Esta nueva observación se registró durante los últimos meses a partir de datos aportados por el telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Astrónomos de varios países identificaron un patrón de movimiento poco común: no solo se confirma que la galaxia rota y se inclina, también se observa que emite una onda de gran escala que se propaga desde el centro hacia las regiones exteriores.

Este fenómeno afecta a estrellas ubicadas a distancias que oscilan entre 30.000 y 65.000 años luz del núcleo galáctico. La investigación se realizó en distintas instancias entre Europa y equipos internacionales, con diversos observatorios y recursos tecnológicos de última generación.

Según la información oficial publicada por ScienceDaily y respaldada por la Agencia Espacial Europea, esta onda se manifiesta como una distorsión masiva dentro del disco galáctico. Durante décadas, se sabía que el disco no se mantenía plano, sino ondulado, y que las estrellas orbitan el centro en trayectorias regulares.

El fenómeno afecta a miles
El fenómeno afecta a miles de estrellas y podría estar vinculado a una antigua colisión galáctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, en 2020 se detectó un movimiento de oscilación adicional, similar al que presenta un trompo en rotación. La reciente novedad radica en la magnitud del fenómeno: la onda ahora identificada se muestra como un doblez coordinado que involucra a miles de estrellas. El patrón resultante se aprecia tanto desde una perspectiva superior como lateral de la Vía Láctea, según las imágenes distribuidas por la Agencia Espacial Europea a través de recursos gráficos.

De acuerdo con Eloisa Poggio, astrónoma del Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) en Italia y quien lideró el estudio, la visualización y el análisis de la posición y el movimiento tridimensional de las estrellas fueron posibles gracias a la precisión de Gaia.

El instrumento mide las coordenadas y los desplazamientos en las tres dimensiones del espacio galáctico y las tres componentes de movimiento, es decir, hacia y desde la Tierra, y a través del firmamento. Así se logró construir las vistas detalladas del disco galáctico: una desde arriba, en la que se observa el punto de partida de la onda, y otra de perfil, donde queda clara la curvatura del disco, con zonas elevadas y zonas deprimidas.

El telescopio Gaia detecta una
El telescopio Gaia detecta una onda masiva que atraviesa la Vía Láctea y sorprende a la comunidad científica (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/ESA/CSA)

Según la científica, la clave para entender el fenómeno reside en el modo en que las estrellas se desplazan en el espacio. Las regiones identificadas en rojo agrupan a las estrellas que se ubican por encima del disco galáctico deformado; las de color azul aparecen por debajo.

La dirección de su movimiento, representada por flechas blancas, permite observar que la onda se extiende y modifica la posición vertical de cada estrella, con patrones que coinciden con la propagación de una ola. Cada posición de las estrellas y sus desplazamientos sugieren una secuencia organizada, similar a la dinámica que se observa cuando una multitud realiza una ola durante un evento deportivo.

Algunos participantes ya se levantaron, otros caen al paso y otros se alistan para incorporarse, lo mismo sucede a escalas galácticas pero en lapsos de miles de millones de años.

La onda galáctica obliga a
La onda galáctica obliga a revisar los modelos clásicos sobre la estructura y evolución de la Vía Láctea (Europa Press)

De acuerdo con el informe del equipo de Gaia y la Agencia Espacial Europea, el análisis se concentró en estrellas jóvenes y en las llamadas estrellas Cefeidas, que varían su brillo de manera predecible, permiten ubicar su posición con gran claridad y facilitan el rastreo a grandes distancias.

Las estrellas se encuentran distribuidas en todo el disco galáctico y sus movimientos colaboran para trazar la progresión de la onda. Los astrónomos suponen que el gas interestelar también participa del fenómeno, dado que las estrellas nuevas heredan las características del gas del que se forman, lo que puede conservar indicios de la oscilación.

La causa de esta gran onda aún resulta desconocida. Una posible explicación propuesta por expertos es una colisión antigua entre la Vía Láctea y una galaxia satélite de menor tamaño. Este impacto pudo generar el desplazamiento colectivo que se observa ahora, aunque nuevas investigaciones serán necesarias para confirmar la hipótesis.

El análisis se centró en
El análisis se centró en estrellas jóvenes y Cefeidas, claves para rastrear el movimiento de la onda (NASA/ESA/Z. Levay y R. van der Marel/STScI/T. Hallas y A. Mellinger/Folleto vía REUTERS/Ilustración)

La propia Poggio afirmó que la similitud visual entre la onda identificada y la denominada Onda Radcliffe (otra estructura ondulada del disco, detectada cerca del Sol y de menor extensión) podría sugerir vínculos entre ambas, pero las diferencias de escala y ubicación hacen que su relación siga en estudio.

El impacto de este hallazgo se refleja en la manera en que los científicos observan la galaxia en su conjunto. Según Johannes Sahlmann, científico responsable del proyecto Gaia en la Agencia Espacial Europea, la llegada de un nuevo lote de datos mediante la cuarta liberación de información del telescopio mejorará la precisión de las posiciones y movimientos de las estrellas. Se espera que estos nuevos registros permitan elaborar mapas todavía más detallados y contribuyan de forma directa a la explicación de los procesos que generan las oscilaciones a gran escala.

El fenómeno de la onda galáctica no se restringe a registros visuales, pues afecta la física del disco y modifica la posición relativa de estrellas y gas en el sistema. Esto tiene implicancias directas en el modo en que se forman nuevas estrellas, en la gestión del gas interestelar y en los ciclos evolutivos de la materia galáctica. La confirmación del movimiento ondulatorio abre la puerta a revisiones en los modelos clásicos de evolución de la Vía Láctea, según Science Daily.

La causa de la onda
La causa de la onda podría ser una antigua colisión con una galaxia satélite, aunque aún no se confirma (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA) ESA

El avance logrado por el telescopio Gaia obliga a revisar las ideas vigentes sobre la estructura y dinámica de la galaxia local. El proyecto internacional continuará hasta al menos 2030, según lo planificado por sus responsables, gracias a actualizaciones técnicas y a la cooperación entre entidades científicas de Europa y otros continentes.

Se prevé que los descubrimientos futuros, facilitados por datos todavía más precisos, aporten información clave para entender el origen y consecuencias de la ola que atraviesa el disco galáctico y su eventual relación con eventos cósmicos de épocas remotas.

El hallazgo obliga a profundizar la investigación sobre la historia y la evolución de la galaxia. El trabajo internacional y el acceso continuo a información de alta calidad conforman, por el momento, la mejor herramienta para aclarar las incógnitas del cosmos local. La observación minuciosa de las órbitas y posiciones estelares promete develar, en los próximos años, nuevas características sobre la estructura y el movimiento de nuestro entorno galáctico.

Temas Relacionados

Vía LácteaGaiaEuropaAstronomía, Onda galácticaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El fenómeno oculto que cambia la forma de las costas en todo el mundo

Un estudio citado por Scientific American confirma la relación entre la gestión de acuíferos y la vulnerabilidad de las zonas costeras ante el cambio climático

El fenómeno oculto que cambia

La pancreatitis crónica avanza silenciosamente y puede derivar en diabetes y cáncer

La destrucción progresiva del tejido pancreático reduce la producción de enzimas y hormonas, elevando el riesgo de malnutrición, diabetes y cáncer, según revelan expertos de Mayo Clinic

La pancreatitis crónica avanza silenciosamente

Expertos revelan claves para dormir mejor en vuelos nocturnos internacionales

Estrategias prácticas y consejos de médicos del sueño y viajeros experimentados citados por The New York Times pueden transformar la incomodidad de los vuelos largos, ayudando a combatir la fatiga y el jet lag para llegar con más energía al destino

Expertos revelan claves para dormir

Cientificos hallan una forma de proteger las células que producen insulina

Un nuevo método experimental logró mantener vivas las células beta del páncreas en pruebas de laboratorio, lo que podría mejorar el tratamiento de la diabetes tipo 1 en el futuro

Cientificos hallan una forma de

Revelan un proceso biológico oculto bajo el hielo del Ártico que podría cambiar el futuro del océano

Un equipo internacional identificó por primera vez la actividad de bacterias responsables de transformar el nitrógeno en formas aprovechables para las algas en regiones centrales del Polo Norte

Revelan un proceso biológico oculto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la incertidumbre

En medio de la incertidumbre pre electoral, Luis Caputo reiteró que no habrá modificaciones en el esquema cambiario

Posponen primera audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios

¿Qué pasa si me intervienen durante el Estado de Emergencia y no tengo mi DNI u otro documento de identidad?

Isabel Preysler publica las cartas de amor de Mario Vargas Llosa: del “apasionamiento adolescente” a la ruptura definitiva

Hallaron un cuerpo atado y envuelto en una frazada mientras flotaba a metros de una playa en Chubut

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Rusia golpea al sector energético ucraniano y evidencia la carencia de defensas aéreas

El Polisario advierte de que no aceptará una solución "impuesta" para el Sáhara Occidental

Aduaneros rusos abortan contrabando de rubíes, esmeraldas y zafiros por 184.000 dólares

Mendy vuelve 179 días después a una convocatoria en la que no está Trent

Pedro Martínez: ¿Por qué no es seguro Israel el 25 de noviembre y el 5 de diciembre sí?

ENTRETENIMIENTO

Humor, memorias y rodaje extremo:

Humor, memorias y rodaje extremo: así viven Emma Stone y Jesse Plemons el salto a Bugonia

“Nunca dejé de ser actor”: la historia del renacer artístico de Tim Curry después del ACV que cambió su vida

“Lo más importante es encontrar tu propia voz”: Natalie Portman habló sobre su carrera y su vida en París

Sharon Stone reveló cómo la dureza de su madre la llevó a descubrir el amor propio “Fue terrible, no tuve infancia”

Jeremy Allen White reveló detalles de su actuación como Bruce Springsteen: “Interpretar a cualquier persona real da miedo”