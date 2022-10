¿Encontraron los restos de Nefertiti? Un famoso egiptólogo asegura que sí y puso fecha para el anuncio

Aún se desconoce dónde se encuentran los restos de esta misteriosa reina, aunque este misterio se develaría a principios de noviembre (Pixabay)

Zahi Hawass es uno de los egiptólogos más conocidos en el mundo. Como rostro de cientos de documentales, este experto mostró el corazón y las entrañas de las tumbas más importantes del antiguo Egipto. Sin embargo, aún restaba develar la perteneciente a una de las mujeres más emblemáticas de la Antigüedad: Nefertiti. De todas maneras, no es la primera vez que los investigadores se entusiasman con los restos de esta misteriosa reina y esposa de Akenatón. Es por ese motivo que, con la vista en brindar una última gran revelación sobre esta antigua civilización, el experto le puso fecha al anuncio.

Lo cierto es que, pese a que se mostró extremadamente confiado, para confirmar su hallazgo deberá esperar al resultado del ADN que se le realizó a los restos de esta momia identificada como KV21B. De todos modos, el experto adelantó que el anuncio se realizará el próximo 4 de noviembre, al mediodía, en un hotel de lujo en Luxor que lleva el nombre de Howard Carter. “Vamos a hacer una gran celebración en Egipto”, dijo el experto a un medio español.

El busto de la reina Nefertiti ilusiona a los expertos, en especial a aquellos que creen que fue la gobernante de uno de los periodos más prolíficos de la civilización egipcia / REUTERS/Fabrizio Bensch

“Tenemos ADN de las momias de Akenatón (marido de Nefertiti), de Amenhotep III, de la reina Tiye, de la madre de Tutankamón... y tenemos momias de mujeres que no tienen nombre. Creemos que KV21B podría ser Nefertiti y KV21A Ankesenamón, esposa principal de Tutankamón y que fue encontrada con dos fetos. El escaneado de KV21B nos ha confirmado que su edad encaja con la de Nefertiti”, afirmó Hawass durante una entrevista que le realizó El Español.

En ese sentido, auguró un gran número de sorpresas que tendrán lugar durante los festejos del centenario hallazgo de la tumba del llamado faraón niño: Tutankamón. “Cuando escaneamos la momia mediante la tecnología de tomografía computarizada, descubrimos que no fue asesinado. Pero encontramos una fractura en su pierna izquierda y que probablemente había sufrido un accidente unos días antes de morir. En su tumba había unos 130 bastones para ayudarle a caminar porque tenía malaria. Ahora tenemos una nueva máquina de análisis de ADN, muy cara, que nos va a confirmar si tuvo una infección o no. En caso afirmativo, significa que murió a consecuencia del accidente y estamos trabajando en ello”.

Tutankamón fue denominado como el faraón niño y, gracias al avance de la ciencia, se descartó que haya sido asesinado / Getty

En tanto, al referirse a estos restos femeninos, el experto destacó que se encuentran realizando un “estudio muy cuidadoso”. “Estoy seguro de que una de las momias de mujeres sin nombre es Nefertiti. También tenemos la momia de un niño descubierto en la tumba KV35 que nunca ha sido identificado. La envié al hospital de Luxor para que la analizasen con tomografía computarizada y hemos visto que murió a los diez años. Si es o no el hermano de Tutankamón, Semenejkara, es algo que también vamos a desvelar”, agregó.

“He buscado por todas partes en la zona occidental del Valle de los Reyes, pero no he encontrado nada. Ahora tengo otros cinco lugares que investigaré este año. Va a ser el último que excave en la necrópolis y espero poder encontrarla al fin”, recalcó al advertir su búsqueda de Nefertiti y aclaró que tanto los restos como su tumban son un objetivo: “Las dos cosas serían muy importantes, pero la tumba lo sería más”.

El egiptólogo de renombre mundial y exministro de Antigüedades, Zahi Hawass, volvió a ilusionarse con encontrar a la mítica reina

Quién era Nefertiti

Esta mística reina, que vivió entre 1370 y 1330 a C, se llamaba Neferneferuaten Nefertiti. Fue esposa del faraón Akenatón y madre de Tutankamón. Existen algunas versiones que la ubican, tras la muerte de su pareja, como la gobernante de un periodo de gran prosperidad. El conflicto en torno a su figura se basa en que durante los años en que ambos lideraron Egipto abandonó la adoración a los dioses ya instaurados en favor del faraón como único Dios.

“Todavía estoy buscando dos cosas: la tumba de Nefertiti y su cuerpo. Realmente creo que ella gobernó Egipto durante 3 años después de la muerte de Akhenaton bajo el nombre de Smenkhkare”, afirmó Hawass. Al tiempo que agregó: “Ya tenemos ADN de la XVIII Dinastía, desde Akhenaton hasta Amenhotep II o III. Hay dos momias no identificadas que están etiquetadas temporalmente como KV21A y KV21B”. Entre estas momias, que yacen en el Valle de los Reyes, se dirimirá si una es Nefertiti y la otra Ankhesenamun, la esposa de Tutankamón.

