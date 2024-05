Presidente del Senado responde a acusaciones que lo salpican en el escándalo de corrupción de los carrotanques

El presidente del Senado instó a que se aceleré el proceso de declaración de Pinilla para poder tomar las acciones pertinente - crédito Sebastian Barros/Europa Press

En un reciente giro de acontecimientos que sacude los cimientos de la política colombiana, el presidente del Senado Iván Name ha sido involucrado en un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira, supervisada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este caso, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación para su investigación, también ha mencionado a figuras clave como Andrés Calle, presidente de la Cámara, y a Olmedo López, exdirector de la Ungrd. En un desarrollo aún más revelador, la revista Cambio informó que se espera que el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, comparta información comprometedora que pueda implicar al actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (izq) solicitó un principio de oportunidad a la Fiscalía - crédito Ungrd

Ante estos hechos, Iván Name ha solicitado formalmente a la Fiscalía una pronta recepción del testimonio de Sneyder Pinilla, quien parece estar buscando un principio de oportunidad con la justicia. Name asegura que, dependiendo de las revelaciones de Pinilla, está preparado para “interponer las denuncias penales en su contra, si a ello hubiere lugar”. Esta solicitud fue dirigida a la Fiscalía 79 Especializada - Dirección Contra la Corrupción, enfatizando la urgencia de atender este asunto para esclarecer su implicación o su exoneración de los hechos.

“De manera atenta solicito a la Fiscalía... recibir cuanto antes la declaración de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez”, destacó Name en un comunicado, donde también prometió tomar acciones legales basadas en las declaraciones futuras. Este gesto busca no solo limpiar su nombre sino mantener la integridad de las instituciones que representa. Por otra parte, Andrés Calle, también mencionado en la controversia, ha optado por el silencio hasta que se verifique la autenticidad del documento que los implica, mostrando una cautela que contrasta con la actitud proactiva de Name.

Sneyder Pinilla indicó que tiene información detallada sobre lo que ocurrió con los carrotanques - crédito Ungrd

“De manera atenta solicito a la Fiscalía 79 Especializada - Dirección Contra la Corrupción, o a quién corresponda, recibir cuanto antes la declaración de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez sobre los supuestos hechos que, por conducto de apoderado, ha manifestado saber en relación conmigo”, fueron las palabras exactas del presidente del Senado.

Añadió que “tan pronto tenga conocimiento sobre el contenido de sus manifestaciones, procederé a interponer las denuncias penales en su contra, si a ello hubiere lugar”.

Este caso destaca nuevamente los desafíos que enfrenta Colombia en términos de corrupción dentro de las instituciones estatales. La implicación de figuras de alto rango en un escándalo de esta naturaleza resalta la necesidad de una vigilancia constante y un marco legal sólido para combatir la corrupción eficazmente.

Mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones, el público espera ansiosamente resultados que aclaren los nombres de los involucrados y aseguren justicia para La Guajira, región que dependía de los recursos comprometidos en este escandaloso proceso de adquisición.

Este escándalo subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos del Estado, especialmente en proyectos cruciales destinados a regiones vulnerables. La expectativa general es que este caso, una vez resuelto, pueda sentar precedentes significativos en el enfoque de Colombia hacia la gobernanza ética y la lucha contra la corrupción.

Esta es la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla por el escándalo de la Ungrd y que involucra a los presidentes del Senado y la Cámara - crédito Infobae Colombia

Conforme este caso continúa desarrollándose, todas las miradas están puestas en las próximas acciones de la Fiscalía y las implicaciones que estos testimonios tendrán para los implicados y para la política colombiana en su conjunto. La comunidad espera que este incidente conduzca a una reflexión profunda y a reformas significativas que prevengan futuras instancias de corrupción, garantizando que los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de los colombianos lleguen a su destino sin impedimentos.

Qué dijo Pinilla

A través de un poder que le dio a su abogado, Sneyder Pinilla expresó su intención de colaborar con la justicia. Con lo anterior dio el nombre de algunas personas que, según el exsubdirector, están implicados en el escaldalo de corrupción.

“(...) el señor SNEYDER AUGUSTO PINILLA ÁLVAREZ, de la manera más atenta, me permito por medio del presente escrito aportar matriz de colaboración para el trámite del principio de oportunidad solicitado, que tratará temas concernientes a las siguientes personas: presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Contratistas de la UNGRD. Exdirector Olmedo López Martínez. Exsubdirector Víctor Andrés Meza Subdirector Luis Carlos Barreto Gantiva” finaliza el documento.