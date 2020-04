Como le sucedió a una paciente de Bruce Lowell, especialista de medicina interna. Se sentía decaída y débil, no podía comer, le dijo en un encuentro de telemedicina. Por los antecedentes de la mujer, Lowell sospechó que podría ser mieloma múltiple, una forma de cáncer de la sangre. Le pidió que fuera con urgencia al hospital, pero la mujer, que tenía 60 años, se negó por temor al SARS-CoV-2. Seis días más tarde empeoró; el esposo llamó a Lowell, quien le señaló la urgencia de ir al hospital. Pero ella no quiso, y murió a las pocas horas. “No tengo idea de qué le sucedió”, dijo el médico a The New York Times.