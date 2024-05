Así reapareció Jaime Munguía luego de perder contra Canelo Álvarez

Jaime Munguia lands a left to Canelo Alvarez in a super middleweight title fight Saturday, May 4, 2024, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

El peleador tijuanense, Jaime Munguía, perdió el invicto ante Saúl Canelo Álvarez en su intento de convertirse en campeón mundial unificado de los supermedianos, no pudo ante la experiencia del tapatío. Después de 12 rounds, el talento de Munguía no fue suficiente para arrebatarle los cinturones a Canelo.

Munguía había permanecido en silencio tras su derrota, pero, la tarde de este martes 7 de mayo se animó a hablar por primera vez. Fue por medio de redes sociales que el nacido en Tijuana, Baja California, expresó las primeras tras haber perdido un récord invicto de 43 peleas. Publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, ahí expresó sus primeras palabras tras haber caído ante Canelo.

En lugar de lamentar el resultado que obtuvo, Jaime me mostró agradecido por la oportunidad que tuvo de competir contra el mejor peleador mexicano en la actualidad. Lo que destacó Munguía fue las muestras de afecto, ya que a lo largo de los días previos a la pelea, y durante ella, recibió el clamor del público.

Canelo mandó a la lona a Munguía en el round cuatro del combate (AP Foto/John Locher)

Por ello se tomó unos minutos para agradecer a la gente que estuvo con él a lo largo de la promoción del combate, aunque no sacó el resultado que se esperaba, se alegró de haber visto el afecto de sus fans.

“Primero que nada decirles muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todas las muestras de cariño que me han estado mostrando, la verdad muy agradecido con todos ustedes por todo su apoyo durante la pelea”, expresó Munguía.

En cuanto a la primera derrota que vivió desde que se convirtió en boxeador profesional, el púgil de 27 años dejó en claro que entregó todo lo que podía arriba del cuadrilátero, calificó de “buena pelea” lo que se vivió en el T-Mobile de Las Vegas la noche del sábado 4 de mayo.

Desde la perspectiva de Jaime Munguía, esta derrota le servirá para seguir adelante, no se mostró decepcionado de lo que sucedió, sino que externó palabras de agradecimiento por lo que vivió como boxeador profesional.

Jaime Munguía publicó un video en el que expresó sus primeras palabras tras perder el invicto contra Canelo Crédito: IG/ @jaimemunguiaoficial

“Dejamos todo arriba del ring, yo creo que hicimos una buena pelea, una buena pelea para cada uno de ustedes y nuevamente agradecerles y decirles que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir adelante, creciendo para seguirles brindando grandes peleas”.

En una segunda publicación completó su mensaje, sentenció que esta derrota le sirvió de mucha experiencia, por lo que seguirá trabajando para salir adelante y sumar más victorias.

“No ganamos la pelea, pero ganamos mucha experiencia. Agradecido por la oportunidad y agradecido con toda la gente que me mostró su cariño y su apoyo. ¡Muchas gracias por todo! Que sepan que el Munguía no se raja”, redactó.

Pese a la caída que tuvo en el round cuatro del combate, Munguía no se mostró con heridas de la pelea, se mostró con un buen semblante.

La indirecta que Canelo mandó a David Benavidez

El gesto que Canelo tuvo con Benavidez (X/ @BoxAzteca7)

La presencia de David Benavidez en el T-Mobile Arena durante el combate entre Canelo Álvarez y Munguía ha generado fuertes especulaciones sobre un posible enfrentamiento futuro entre Álvarez y Benavidez. Benavidez, quien ha expresado su interés en competir contra Canelo en varias ocasiones, fue captado dirigiendo gestos y miradas hacia el campeón, insinuando un desafío potencial.

A su vez, Canelo respondió con señas que indicaron su disposición a considerar dicho encuentro, lo cual fue rápidamente noticia en varios medios y generó discusión entre los seguidores del boxeo.

Pese a la emoción que rodea la posibilidad de este combate, Álvarez mencionó, en declaraciones posteriores a su victoria, su intención de tomarse un descanso antes de decidir su próximo movimiento. Sin embargo, dejó abierta la puerta a futuras oportunidades destacando la importancia de un incentivo económico atractivo como factor determinante para su consideración de rivales