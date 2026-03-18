Luis Lacalle Pou se cayó de un caballo y sufrió traumatismo de cráneo: “No cae el que no sube”

Lacalle Pou en la Patria Gaucha (Intendencia de Tacuarembó)

El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou estuvo durante el fin de semana en la Patria Gaucha, una fiesta tradicional del departamento de Tacuarembó, al norte de Uruguay. Allí se lo vio desfilar a caballo e incluso pasó por delante del actual presidente, Yamandú Orsi, quien estaba en el palco junto a otras autoridades. Al día siguiente, el ex mandatario tuvo un accidente con el animal.

El caballo en el que andaba se enterró y se cayó encima de Lacalle Pou. Cuando este se recompuso y se paró, el animal lo pisó varias veces y lo lastimó. El ex presidente debió ser atendido en el hospital de Tacuarembó, que es un sanatorio público, aunque la atención la pagó su seguro privado.

El ex presidente confirmó la noticia en la red social X.

“En virtud de las publicaciones de prensa, les cuento que el domingo andando a caballo tuve un accidente. El caballo se enterró en un resumidero y se me cayó encima. Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras. Me fui hasta el hospital de Tacuarembó y allí me atendieron de manera excelente. Por las dudas lo pagó el seguro médico. Gracias a todos los que se interesaron. Estoy bien! Como me dijo alguien que quiero mucho: ‘no se cae el que no sube’”, señaló en un posteo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al expresidente Luis Lacalle Pou (Camilo dos Santos, Presidencia)

El director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, declaró al diario uruguayo El País que el ex mandatario se cayó del caballo y que eso le causó un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una lesión en uno de los codos.

El ex presidente fue hasta el hospital por sus propios medios, según informó este diario. Allí le hicieron una tomografía de cuerpo entero y recibió una atención primaria. Estuvo cerca de media hora en observación y luego se retiró en el vehículo en el que había llegado.

El director del hospital detalló que Lacalle Pou salió del lugar en un buen estado de salud, aunque no dio mayores detalles por estar amparado en el secreto profesional. Además, confirmó que la atención que se le brindó fue pagada por el seguro de salud privado que tiene el ex mandatario.

El desfile de la Patria Gaucha

El sábado, el presidente Yamandú Orsi participó del tradicional desfile de la Patria Gaucha que recorre la ciudad de Tacuarembó. Participan miles de jinetes y representantes de sociedades criollas.

“Es un encuentro y un abrazo con lo mejor de nosotros”, señaló el presidente Yamandú Orsi, en referencia al evento, según la publicación de Comunicación Presidencia. Agregó que la presencia cada vez mayor de legisladores y diplomáticos muestra que es una convocatoria importante. Orsi calificó a la Patria Gaucha como una de las actividades más convocantes del país.

Fiesta de la Patria Gaucha, en Uruguay (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El presidente informó que Uruguay se propone, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que esta celebración nacional pueda integrar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Orsi reconoció que la festividad ha servido como ejemplo para inspirar otras en más localidades. “Uruguay tiene ganas de celebrar lo que es, lo que somos. Es una fuerza grande, desde el punto de vista identitario. Y cuando lo identitario se riega de esa forma, la autoestima se beneficia”, reflexionó.

En esta edición esta fiesta, participaron más de 4.000 personas a caballo e integrantes de más de veinte sociedades criollas de los departamentos de Paysandú, Rivera, Salto, Cerro Largo y Tacuarembó, de las cuales doce participan de la competencia oficial y otras nueve son invitadas.

El presidente Orsi presenció el desfile desde el palco oficial, acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien también realizó una pasada a caballo; su par de Turismo, Pablo Menoni, y el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, entre otras autoridades.