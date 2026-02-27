América Latina

Hallaron más cadáveres en el sur de Brasil y la cifra de muertes por las lluvias torrenciales subió a 64

El balance, divulgado por el cuerpo de Bomberos, recoge el hallazgo de restos de personas desaparecidas en Minas Gerais

La gente asiste al funeral
La gente asiste al funeral de Bernardo Lopes Dutra, de 11 años, una de las víctimas de las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado personas desaparecidas, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. REUTERS/Pilar Olivares

El número de víctimas mortales causado por las lluvias torrenciales que afectan al sureste de Brasil aumentó a 64 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, informaron este jueves fuentes oficiales.

El balance, divulgado por el cuerpo de Bomberos, recoge el hallazgo de seis cadáveres que eran dados como desaparecidos. Aún quedan al menos cinco personas sin encontrar.

El mayor número de víctimas, 53 fallecidos y 13 desaparecidos, se registraron en Juiz de Fora, una ciudad de medio millón de habitantes situada en el sur de Minas Gerais, cerca de la frontera con Río de Janeiro.

El resto de víctimas se registraron en Ubá, un municipio a unos 100 kilómetros de distancia, también ubicado en la llamada Zona da Mata, una región serrana que suele registrar fuertes precipitaciones en el verano austral.

Subió a 59 las muertes
Subió a 59 las muertes por las lluvias torrenciales en el sureste de Brasil. REUTERS/Pilar Olivares

El temporal empezó el lunes y causó multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Las lluvias persisten y causaron nuevas inundaciones y derrumbes en la mañana de este jueves, mientras que los bomberos y las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para rescatar a las personas afectadas.

Alrededor de 4.700 habitantes de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares desde el lunes y se encuentran alojados en refugios temporales y casas de familiares.

Las intemperies, caracterizadas por precipitaciones excepcionales, han provocado inundaciones masivas, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas, principalmente en los municipios de Juiz de Fora y Ubá. Más de 5.000 habitantes han debido abandonar sus hogares ante el riesgo de nuevos colapsos, mientras los servicios meteorológicos anticipan más lluvias hasta el fin de semana.

Trabajadores de rescate recuperan un
Trabajadores de rescate recuperan un cadáver después de que el Gobierno de Brasil reconociera el estado de calamidad debido a las fuertes lluvias que han matado a residentes y dejado desaparecidos, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. REUTERS/Pilar Olivares

En la noche del miércoles, la situación se agravó con nuevas precipitaciones que anegaron calles y causaron deslizamientos adicionales en zonas ya devastadas. “Llovió mucho, el barranco cayó todavía más y la defensa civil nos llamó a evacuar”, relató a la agencia AFP Luiz Otávio Souza, un promotor de ventas de 35 años cuyo sobrino permanece desaparecido.

“Todo el mundo está en pánico, amigos y parientes preguntando cómo estamos, parece una película de terror”, añadió entre llantos desde el Parque Burnier, uno de los barrios más golpeados de Juiz de Fora con 12 muertos y 8 desaparecidos.

La madrugada del jueves trajo nuevos dramas: tres viviendas quedaron sepultadas por deslizamientos en el barrio Tres Moinhos, aunque sus habitantes habían sido evacuados previamente. Durante las escasas horas sin precipitaciones, decenas de vecinos regresaron apresuradamente a sus hogares para recuperar muebles, electrodomésticos, colchones e incluso mascotas, bajando por calles cubiertas de lodo en una carrera contra el tiempo antes de que la lluvia vuelva a caer.

Una vista de dron muestra
Una vista de dron muestra barro en las calles del barrio Tres Moinhos, luego de fuertes lluvias que mataron a residentes y dejaron personas desaparecidas, en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil. REUTERS/Pilar Olivares

La tragedia ha reavivado el debate sobre las políticas de prevención de desastres en Brasil. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, negó el miércoles en la red social X que su gobierno hubiera reducido las inversiones en prevención contra lluvias en los últimos años. Sin embargo, según informó el programa televisivo Jornal Nacional, el gobierno estatal habría recortado en un 95% los gastos destinados a mitigar el impacto de las precipitaciones durante los últimos tres años, una cifra que alimenta las críticas en medio de la emergencia.

(Con información de EFE)

