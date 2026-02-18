América Latina

El gobierno de Chile lanzó la campaña oficial de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La Cancillería publicó un video, ejes programáticos y una biografía de la expresidenta

Desde el gobierno de Boric
Desde el gobierno de Boric han señalado que la decisión de respaldar la candidatura de la exmandataria es una “política de Estado”.

A tres semanas de que finalice el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó oficialmente la candidatura de la expresidenta, Michelle Bachelet, a la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asunto que no ha sido bien recibido por la oposición y sobre el cual el presidente electo, José Antonio Kast, se pronunciará una vez asuma el mando el 11 de marzo próximo.

La campaña comunicacional fue publicada este martes en la página web de la Cancillería, incluye una declaración de principios, ejes programáticos, un video y una biografía bastante completa y desde el gobierno destacaron el apoyo recibido por países como México y Brasil.

En detalle, el documento propone cambios profundos basados en cuatro líneas de trabajo, partiendo por modernizar la organización, optimizar recursos y reforzar su capacidad de prevención y mediación ante conflictos, “en un contexto marcado por crisis múltiples, cambio climático, desigualdad y desconfianza institucional”.

Así, Bachelet proyecta una reforma institucional “que fortalezca la coherencia, la rendición de cuentas y la gestión basada en resultados”, amén de reforzar ”la legitimidad de la ONU demostrando impactos concretos en la vida de las personas".

En el escrito, la exmandataria llamó también a “reafirmar los principios fundacionales” de la ONU, abogando por “la imparcialidad, el respeto al derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la dignidad humana”, y sostuvo que la organización debe actuar como una “arquitecta del futuro, promoviendo una gobernanza multilateral más inclusiva, fortaleciendo la cooperación regional y utilizando la innovación y la tecnología al servicio del desarrollo sostenible y los derechos humanos”.

A pesar de las críticas
A pesar de las críticas desde su sector, Kast ha señalado que se pronunciará al respecto una vez asuma el mando.

La definición de Kast

El presidente electo, José Antonio Kast, ha señalado en más de una oportunidad que dará a conocer su opinión al respecto una vez asuma el mando el 11 de marzo próximo, a pesar de las críticas desde su sector que acusan una decisión unilateral por parte del gobierno, un “gustito” de Boric y un “amarre” que de seguro va a tensionar a la administración entrante.

Desde la derecha han cuestionado además el dinero destinado a la campaña -$54 millones, unos USD 46 mil-, y la viabilidad real de su postulación, la que claramente no contará con el apoyo de EE.UU tras las constantes críticas de Boric al presidente Donald Trump.

Desde el gobierno, sin embargo, han insistido en la destacada trayectoria internacional de Bachelet y en que la decisión de respaldar su candidatura es una “política de Estado”.

Así las cosas, la exmandataria, quien se encuentra de vacaciones como casi todos los políticos chilenos en febrero, viajará a EE.UU el 9 de marzo para integrarse a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, por lo que no estará en el país para el cambio de mando.

