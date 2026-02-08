América Latina

Tensión en Asia: el régimen chino realizó nuevos ejercicios militares en el mar de China Meridional

Las autoridades en Beijing afirmaron que las maniobras navales y áreas fueron en respuesta a operativos recientes por parte de Manila y Washington en el territorio con disputas de soberanía regional

Un bombardero H-6K vuela sobre
Un bombardero H-6K vuela sobre la Plaza de Tiananmén durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

El Ejército chino realizó ejercicios "aéreas y navales” en el mar de China Meridional entre el 2 y el 6 de febrero, en respuesta a los maniobras conjuntas organizadas el mes pasado por Filipinas y Estados Unidos en la región.

Zhai Shichen, portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL), acusó a Filipinas de aliarse con “países ajenos a la región” para llevar a cabo “patrullas aéreas bilaterales” que, según afirmó, “socavan la paz y la estabilidad regionales”.

El vocero del régimen aseguró que las fuerzas chinas “permanecerán en estado de máxima alerta” y defenderán “con firmeza la soberanía territorial de China y sus derechos e intereses marítimos”, sin ofrecer detalles sobre los medios empleados en las patrullas.

Estas maniobras siguieron a ejercicios similares realizados por China entre el 25 y el 26 de enero, después de que Filipinas y Estados Unidos organizaran una navegación conjunta en el arrecife de Scarborough —conocido en China como Huangyan y en Filipinas como Bajo de Masinloc—, dentro de la zona económica exclusiva que Manila reclama.

Las autoridades filipinas calificaron la operación como la primera actividad marítima cooperativa bilateral entre ambos países en 2026 y la undécima desde finales de 2023. China reclama la soberanía casi total del mar de China Meridional, zona estratégica por la que circula cerca del 30% del comercio marítimo mundial y que cuenta con valiosos caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros Estados ribereños.

Un miembro del Ejército Popular
Un miembro del Ejército Popular de Liberación observa cómo el grupo de ataque estratégico muestra misiles nucleares DF-5C durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una disputa territorial, decisión que Beijing rechazó y decidió no reconocer. Desde que el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. asumió el cargo en 2022, Manila reforzó su cooperación en defensa con el país norteamericano, lo que coincidió con un aumento de las fricciones con el régimen de Xi Jinping en la región.

Estados Unidos ya había mostrado su apoyo en diciembre cuando condenó las acciones de la Guardia Costera china contra embarcaciones pesqueras filipinas en aguas disputadas del mar de China Meridional, incidente que dejó tres pescadores heridos tras el uso de cañones de agua y maniobras de bloqueo.

“Condenamos el uso de los cañones de agua por parte de China cerca del Sabina Shoal. Estas acciones agresivas ponen en peligro la vida de los pescadores filipinos, que buscan obtener su sustento”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

El enfrentamiento se produjo cuando una veintena de embarcaciones pesqueras filipinas faenaban en las inmediaciones del mar. Según el portavoz del Servicio de Guardacostas de Filipinas, Jay Tarriela, los pescadores estaban “faenando dentro de la legalidad” cuando fueron atacados por dos buques de la Guardia Costera china.

En paralelo, desde Taiwán, el ministro de Defensa Koo Li-hsiung advirtió que la repetición de ejercicios militares chinos cerca de la isla puede insensibilizar a la población, aunque subrayó que la amenaza proveniente de Beijing es “urgente” y “existe de verdad”.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Koo señaló que China realiza habitualmente “patrullas de aplicación de la ley” en aguas cercanas a las islas periféricas de Taiwán y alrededor de la línea media del Estrecho, buscando “crear la falsa apariencia” de que la zona pertenece a sus aguas internas.

El funcionario también alertó sobre riesgos en ciberseguridad, como “ciberataques e intrusiones” de hackers, y denunció el uso simultáneo de herramientas políticas, económicas, militares y psicológicas por parte de China para llevar a cabo una “guerra cognitiva” contra Taiwán.

El grupo de operaciones marítimas
El grupo de operaciones marítimas exhibe misiles antibuque hipersónicos YJ-15 durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025 (REUTERS/Maxim Shemetov)

“Cuando estas acciones se repiten constantemente, nos preocupa que puedan adormecer las defensas psicológicas de la población; en realidad, esta amenaza enemiga es urgente y existe de verdad”, enfatizó.

Koo aportó estadísticas que muestran un incremento en la actividad militar china: en 2025, aeronaves principales y de apoyo del Ejército Popular de Liberación cruzaron la línea media del estrecho e ingresaron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa en 3.764 ocasiones, frente a 3.066 el año anterior (aumento del 2%). Además, los buques de guerra chinos entraron en esa zona en 2.640 ocasiones, frente a 2.475 en 2024 (aumento del 7%).

(Con información de EFE)

