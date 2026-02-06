Boric reconoció lentitud en la reconstrucción tras incendios en el sur de Chile y Kast criticó su “falta de iniciativa”

El presidente electo, José Antonio Kast, instruyó a sus futuros ministros de Vivienda y Obras Públicas para que visiten la zona y colaboren en la reconstrucción.

El mandatario electo, José Antonio Kast, acusó al presidente Gabriel Boric de “falta de iniciativa”, luego que éste admitiera las críticas por la demora en la reconstrucción tras los incendios que dejaron 21 personas fallecidas, alrededor de 800 casas destruidas y mas de 40 mil hectáreas consumidas por el fuego en el sur de Chile, hechas por autoridades como el gobernador regional del Bío Bío, Sergio Giacaman, y los alcaldes de las comunas de Penco y Tomé.

Este jueves, tras su reunión con la primera ministra Giorgia Meloni en Roma, Kast recordó que “los que están a cargo hoy día son el presidente Boric y sus ministros; nosotros estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción”.

“Lamentablemente, hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno”, fustigó el líder republicano, quien aseguró que ordenó a sus futuros ministros de Vivienda y Obras Públicas visitar la zona y evaluar cómo conseguir más ayuda desde el sector privado y agilizar su entrega a los damnificados.

“Podemos pedir a distintas entidades que nos ayuden con packs de construcción y soluciones prácticas para que las familias tengan un techo antes de que sea tarde y se pierda la esperanza. Estamos en eso”, cerró el presidente electo.

Boric atribuyó la lentitud en la instalación de las viviendas de emergencia a la falta de proveedores.

“Cuello de botella”

La mañana del jueves, el presidente Boric atribuyó la lentitud en la instalación de las viviendas de emergencia a un “cuello de botella” por la falta de proveedores, y evitó polemizar con el gobernador Giacamán y los ediles de Penco y Tomé, quienes denunciaron “abandono del Estado” y una respuesta “deficiente” del Servicio Nacional de Prevención ante Desastres (Senapred).

“He conversado con el gobernador y los alcaldes de Penco, Tomé y Concepción, y sé que en la región están pasando momentos muy difíciles. Por eso quiero decirles que yo, como Presidente, estoy trabajando 24/7 en las tareas que me demanda este cargo; no me olvido de quienes sufrieron los incendios”, consignó BioBíoChile.

“Ante las críticas en particular respecto a la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que tienen razón (...) No voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia, que se puede explicar por múltiples factores: terreno, proveedores”, agregó el mandatario.

Así las cosas, Boric finalmente aseguró que instruyó a Senapred para que “incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco, porque acá, independiente de las críticas, es la gente la que no puede esperar y a ellos nos debemos. Vamos a seguir trabajando firme para que todos los afectados por los incendios tengan todo lo que necesitan para poder salir adelante en estos momentos difíciles”, remató el jefe de Estado.