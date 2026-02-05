América Latina

José Antonio Kast trató temas de inmigración con el presidente y el primer ministro de Hungría

El mandatario electo chileno se reunió con Tamás Sulyok y Viktor Orbán en Budapest y siguió camino a Roma para encontrarse con Giorgia Meloni

Guardar
Kast quiso saber más sobre
Kast quiso saber más sobre la valla física que el gobierno húngaro instaló en su frontera sur.

En medio de su gira por Europa el presidente electo chileno, José Antonio Kast, llegó este miércoles hasta Budapest para reunirse con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a fin de estrechar lazos comerciales y conocer de cerca su experiencia respecto a la inmigración irregular.

Según el mandatario, en ambas citas “abordamos cómo mejorar y aumentar la colaboración entre ambas naciones. Hungría tiene avances importantes en temas agrícolas, tecnológicos, de seguridad y en áreas de salud y gestión del agua, lo cual es interesante para nosotros”.

Kast tuvo palabras para la experiencia húngara con los inmigrantes, ya que, cabe recordar, el primer ministro Orbán instaló una valla física en la frontera sur del país y es conocido por su postura “dura” respecto de quienes entran a Hungría de manera ilegal.

Según el líder del Partido Republicano, “no se trata de replicar su modelo, sino de tomar ejemplos útiles para garantizar un ‘plan escudo fronterizo’ en Chile”, pero a renglón seguido recordó que durante mucho tiempo “he hablado de la necesidad de barreras físicas en el norte de Chile para evitar ingresos irregulares y señalar a quienes intenten entrar que deben hacerlo por los pasos oficiales. Si vamos a cerrar pasos irregulares, debe quedar claro que la entrada es por la puerta, no por atajos", consignó EFE.

“Cada país tiene su propia realidad. Lo que hizo Hungría fue una anticipación a una situación que hoy afecta a otros países de Europa. Muchos no tomaron medidas a tiempo y ahora enfrentan problemas con la inmigración irregular que colapsan servicios como salud, educación y vivienda”, complementó.

De esta manera, valoró su visita a Hungría para poder así “aprender cómo regular situaciones que afectan la calidad de vida y los sistemas públicos”.

Kast se reúne esta jornada
Kast se reúne esta jornada con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Fortalecimiento de las relaciones comerciales

Tocante al tema económico, Kast explicó que a pesar del poco intercambio comercial que existe actualmente entre ambos países, siempre es posible generar “vínculos que facilitan la concreción de tratados o acuerdos y permiten actuar como puente entre Chile y otros países vecinos, lo que beneficia a todos”.

Kast llegó esta jornada hasta Roma para sostener un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni, su última parada en esta su primera gira europea. Tras la cita, tomará un vuelo de retorno este viernes y se espera que el sábado anuncie a los delegados presidenciales regionales y a los subsecretarios que serán parte de su futuro gobierno, para luego tomar unos días de vacaciones antes de asumir su cargo el 11 de marzo próximo.

Temas Relacionados

ChileJosé Antonio KastTamás SulyokViktor OrbánGiorgia Meloni

Últimas Noticias

Con $23.8 millones, Panamá apuesta por centros comunitarios en barrios olvidados

La iniciativa integra arte, deporte, educación y salud para fortalecer el tejido social.

Con $23.8 millones, Panamá apuesta

La República Dominicana acogerá en 2026 el Diálogo Regional del World Governments Summit

La realización del encuentro en Santo Domingo responde al avance internacional del país en la vinculación de América Latina y Medio Oriente a fin de fortalecer la cooperación regional ante los principales retos de la agenda global

La República Dominicana acogerá en

La estrategia educativa de El Salvador despierta interés en medios de América Latina

La distribución de materiales, uniformes y computadoras portátiles ha generado una reacción en el ámbito internacional, dado su potencial impacto en la reducción de desigualdades y el acceso digital entre estudiantes

La estrategia educativa de El

Transportistas de Bolivia exigieron una compensación al Gobierno por los daños causados por la gasolina de mala calidad

Las autoridades dijeron que se trata de “casos específicos” y anunciaron un refuerzo en los controles del combustible

Transportistas de Bolivia exigieron una

Una misión de la Unión Europea visitó un complejo industrial estatal de litio en Bolivia para evaluar alianzas

El objetivo es buscar mecanismos de cooperación para el desarrollo de la industria en el país

Una misión de la Unión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Toñita niega haber hecho insinuaciones

Toñita niega haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez

Mundial 2026: qué promociones existen para asistir al torneo sin comprar boletos

Director del Gimnasio Campestre habló de la crisis en los colegios privados y los cambios que vienen con su integración con el Marymount: “La lista de diferencias es larguísima”

Convocan a familiares de personas desaparecidas en Morelos para entrevistas y toma de muestras genéticas

Nuevas imágenes y detalles del accidente de tránsito en Bogotá donde murió una mujer protegiendo a sus nietos

INFOBAE AMÉRICA
Con $23.8 millones, Panamá apuesta

Con $23.8 millones, Panamá apuesta por centros comunitarios en barrios olvidados

Imputado en Israel el hermano del jefe del Shin Bet por supuesto contrabando de cigarrillos a Gaza

Suecia aprueba un paquete de 94 millones de euros destinados al sistema energético de Ucrania

El banco central de Colombia anticipa nuevas subidas de tipos para enfrentar el impacto del salario mínimo

Kiko Rivera da un paso atrás en su guerra con Irene Rosales con un significativo gesto

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham borra el tatuaje

Brooklyn Beckham borra el tatuaje dedicado a su padre en medio del drama familiar

Nick Jonas reveló que ser padre y esposo cambió su forma de ver la música

Kit Harington y Rose Leslie, de ‘Game of Thrones’ a una familia feliz

Chloë Grace Moretz rompe moldes: de niña prodigio a defensora de la autenticidad y el amor propio

“No estaba acordado”: el productor de los Grammy habla sobre la actuación de Justin Bieber en ropa interior