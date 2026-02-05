José Antonio Kast trató temas de inmigración con el presidente y el primer ministro de Hungría

Kast quiso saber más sobre la valla física que el gobierno húngaro instaló en su frontera sur.

En medio de su gira por Europa el presidente electo chileno, José Antonio Kast, llegó este miércoles hasta Budapest para reunirse con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a fin de estrechar lazos comerciales y conocer de cerca su experiencia respecto a la inmigración irregular.

Según el mandatario, en ambas citas “abordamos cómo mejorar y aumentar la colaboración entre ambas naciones. Hungría tiene avances importantes en temas agrícolas, tecnológicos, de seguridad y en áreas de salud y gestión del agua, lo cual es interesante para nosotros”.

Kast tuvo palabras para la experiencia húngara con los inmigrantes, ya que, cabe recordar, el primer ministro Orbán instaló una valla física en la frontera sur del país y es conocido por su postura “dura” respecto de quienes entran a Hungría de manera ilegal.

Según el líder del Partido Republicano, “no se trata de replicar su modelo, sino de tomar ejemplos útiles para garantizar un ‘plan escudo fronterizo’ en Chile”, pero a renglón seguido recordó que durante mucho tiempo “he hablado de la necesidad de barreras físicas en el norte de Chile para evitar ingresos irregulares y señalar a quienes intenten entrar que deben hacerlo por los pasos oficiales. Si vamos a cerrar pasos irregulares, debe quedar claro que la entrada es por la puerta, no por atajos", consignó EFE.

“Cada país tiene su propia realidad. Lo que hizo Hungría fue una anticipación a una situación que hoy afecta a otros países de Europa. Muchos no tomaron medidas a tiempo y ahora enfrentan problemas con la inmigración irregular que colapsan servicios como salud, educación y vivienda”, complementó.

De esta manera, valoró su visita a Hungría para poder así “aprender cómo regular situaciones que afectan la calidad de vida y los sistemas públicos”.

Kast se reúne esta jornada con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Fortalecimiento de las relaciones comerciales

Tocante al tema económico, Kast explicó que a pesar del poco intercambio comercial que existe actualmente entre ambos países, siempre es posible generar “vínculos que facilitan la concreción de tratados o acuerdos y permiten actuar como puente entre Chile y otros países vecinos, lo que beneficia a todos”.

Kast llegó esta jornada hasta Roma para sostener un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni, su última parada en esta su primera gira europea. Tras la cita, tomará un vuelo de retorno este viernes y se espera que el sábado anuncie a los delegados presidenciales regionales y a los subsecretarios que serán parte de su futuro gobierno, para luego tomar unos días de vacaciones antes de asumir su cargo el 11 de marzo próximo.