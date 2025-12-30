El desempleo en Brasil cayó al 5,2%, el nivel más bajo desde 2012

Personas leen anuncios de trabajo publicados en una calle en el centro de San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

El mercado laboral brasileño alcanzó un hito al registrar una tasa de desempleo del 5,2% en el trimestre finalizado en noviembre, la más baja desde el inicio de la serie histórica en 2012, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Este descenso fue acompañado por un crecimiento récord en el número total de personas empleadas, consolidando el mejor momento del mercado laboral brasileño en más de una década, informó G1.

Magnitud de la caída y evolución anual

La nueva tasa representa una disminución de dos décimas respecto al trimestre anterior, cuando el desempleo fue del 5,4%, y una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024, conforme a datos del IBGE.

El total de personas sin empleo descendió a 5,6 millones, el registro más bajo en 14 años, lo que implica una caída del 7,2% comparado con el trimestre previo y un 14,9% menos en relación con el año anterior.

Esto se traduce en que 988 mil brasileños han dejado de estar desempleados en los últimos 12 meses, detalló el organismo oficial.

El nivel de la población ocupada alcanzó los 103,2 millones de personas, un nuevo máximo desde el inicio de la medición actual. El incremento de personas con empleo fue del 0,6% trimestral y del 1,1% anual, lo que equivale a cerca de 1,1 millón de nuevas incorporaciones al mercado de trabajo.

Un grupo de personas repartiendo volantes con puestos de trabajo en una calle en San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

Composición del empleo: formales, informales y récords sectoriales

La mejora en los indicadores laborales se reflejó especialmente en el aumento de los empleados formales. El número de trabajadores con contrato firmado (“carteira assinada”) creció hasta 39,4 millones, el mayor valor desde 2012.

Este segmento permaneció estable respecto al trimestre anterior y mostró un aumento del 2,6% interanual, lo que supone aproximadamente un millón de empleados adicionales bajo vínculo formal.

En paralelo, el empleo informal también se mantuvo relevante: hubo 13,6 millones de trabajadores sin contrato, cifra estable trimestre a trimestre, pero que representa una caída del 3,4% –unos 486 mil menos– en 12 meses.

El sector privado registró 52,7 millones de empleos, su máximo histórico desde que existen registros. Por su parte, el sector público y el empleo por cuenta propia también impulsaron las cifras récord: los empleados públicos sumaron 13,1 millones, mientras que los trabajadores independientes llegaron a 26 millones.

Sectores impulsores y dinámica del empleo

El dinamismo del mercado laboral estuvo impulsado principalmente por las contrataciones en el sector privado, sobre todo en actividades de transporte, almacenamiento y correo (un aumento del 3,9% interanual) y en la administración pública (incremento del 5,6% en áreas como defensa, educación y seguridad social).

A esto se suma una variación positiva del 2,9% en el número de trabajadores por cuenta propia.

Varias personas observan carteles que muestran ofertas de empleo en el centro de San Pablo (EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo)

Otros indicadores

La tasa de subutilización de la fuerza laboral (que incluye a desempleados, subocupados y quienes han dejado de buscar trabajo) se situó en 13,5%, el más bajo de la serie histórica.

Esto equivale a 15,4 millones de personas consideradas parte de la “fuerza de trabajo desperdiciada”. Al mismo tiempo, el nivel de ocupación (porcentaje de personas empleadas sobre la población en edad de trabajar) se estableció en un 59%, el registro más alto desde 2012, impulsado por un leve aumento de 0,2 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.

La tasa de informalidad permanece elevada, con un 37,8% de la fuerza laboral (38,8 millones de personas trabajando fuera de las estructuras formales), según reportó el IBGE.

El grupo de población desalentada –quienes abandonaron la búsqueda de empleo– se redujo a 2,6 millones, el nivel más bajo desde 2015, con una caída del 12,9% en comparación interanual.

Entre los datos económicos destacados, el rendimiento real medio aumentó un 1,8% respecto al trimestre anterior y un 4,5% en contraste anual, situándose en R$ 3.574. Por su parte, la masa salarial real habitual alcanzó un récord de R$ 363,7 mil millones, reflejando un mayor volumen de ingresos distribuidos entre los trabajadores.