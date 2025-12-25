La dictadura de Nicaragua negó ser el origen de los 450 kilos de cocaína incautados en El Salvador

Dos personas de origen salvadoreño fueron capturadas con el alijo de droga en El Salvador. (Foto Ministerio de Seguridad y Justicia de El Salvador)

Las autoridades de seguridad de El Salvador informaron la incautación este miércoles de un cargamento de 450 kilogramos de cocaína en una lancha interceptada en aguas del Pacífico, a la altura de la Isla de Méndez, en el departamento de Usulután.

El ministro salvadoreño de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, indicó en su cuenta de X que la embarcación era tipo lancha, tenía bandera guatemalteca y procedía de Nicaragua. De acuerdo con el funcionario, la droga tiene un valor estimado de 11.3 millones de dólares.

“Esta noche se logró un golpe contundente contra el crimen organizado en nuestra muralla del pacífico. En coordinación con unidades especializadas de la @PNCSV (Policía Nacional Civil de El Salvador) fue interceptada una embarcación tipo lancha, de bandera guatemalteca, procedente de Nicaragua, a la altura de Isla de Méndez, Usulután, la cual transportaba 450 kilogramos de cocaína, valorados en $11,313,000 dólares”, explicó Villatoro en el post.

Durante el operativo, la Policía Nacional Civil detuvo en flagrancia a dos salvadoreños identificados como Robin Eduardo Cruz Valle y Jonathan Alexis Cruz Valle, quienes serán procesados por tráfico ilícito de drogas. En la lancha también fueron encontrados equipos de geolocalización, un teléfono móvil y 150 dólares en efectivo.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador. (Foto Presidencia de la República de El Salvador)

Horas después del anuncio, el Ejército de Nicaragua negó “enérgicamente” que la embarcación hubiese zarpado de su territorio. En un comunicado, aseguró que la lancha con bandera guatemalteca y tripulación salvadoreña “no ha salido del territorio nicaragüense”, y señaló que no existe registro en sus capitanías de puerto sobre la nave o los detenidos.

La institución castrense afirmó además que en Nicaragua “no existen cárteles de droga” y reiteró su estrategia denominada “Muro de Contención” contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“En Nicaragua no existen carteles de la droga, no tenemos maras, no somos bodega del narcotráfico y continuamos fortaleciendo nuestra estrategia de Estado ‘Muro de Contención’ en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado”, alegó en su comunicado.

El caso se registra en un contexto de continuas operaciones antidrogas en la región. Según cifras oficiales salvadoreñas, más de 73 toneladas de droga han sido incautadas durante la actual administración en El Salvador. Solo en 2024, más de 17 toneladas fueron decomisadas en aguas del Pacífico, la mayoría correspondientes a cocaína.

Este tampoco es el primer decomiso internacional de drogas vinculado con envíos desde Nicaragua. En enero de 2024, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó la incautación de más de una tonelada de cocaína dentro de un contenedor que había salido de Nicaragua hacia el Gran Puerto de San Petersburgo, con un valor estimado de más de 120 millones de dólares, según el reporte oficial ruso.

Parte de las mil briquetas de cocaína etiquetadas con las letras “BBB” y “DIOR”, procedentes de Nicaragua, que fueron incautadas en San Petersburgo. (Foto The Moscow Times)

En enero de este año, la Marina Nacional de El Salvador incautó 4,3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico con un valor de más de 100 millones de dólares, según informó el presidente Nayib Bukele.

El mandatario indicó, en un mensaje en X, que la droga fue incautada “en aguas internacionales, a casi 1,000 millas náuticas” e indicó que “nuestra Marina Nacional ha asestado un golpe histórico al narcotráfico en los primeros días de 2025, con cuatro incautaciones realizadas en una sola misión”.

Más tarde, en junio de este mismo año, la Policía Costera detuvo en la Playa Cangrejera a dos sospechosos con 134 kilos de cocaína valuados en 3,36 millones de dólares, procedentes de Nicaragua

Nicaragua ha sido ubicada dentro de las rutas de tránsito de cocaína hacia otros mercados, por agencias antidrogas como la de Estados Unidos (DEA) y organismos aduaneros en Europa.