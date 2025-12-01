América Latina

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El Partido de la Gente, liderado por el economista Parisi, realizó una inédita consulta online en la que el 78% de los participantes rechazó respaldar a alguno de los candidatos del balotaje del próximo 14 de diciembre

Guardar
Franco Parisi decidió votar nulo
Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast (REUTERS)

El Partido de la Gente (PDG) resolvió votar nulo o en blanco en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, decisión adoptada tras una consulta interna en la que el 78% de los militantes rechazó respaldar a Jeannette Jara o José Antonio Kast.

La organización, liderada por Franco Parisi, confirmó la postura en un comunicado difundido luego del proceso digital realizado este domingo. “Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, señaló la colectividad.

Según el conteo de la consulta, el 20% de los participantes manifestó preferencia por Kast, mientras que apenas el 2% se inclinó por Jara. La decisión ocurre dos semanas después de la primera vuelta, en la que Parisi, con 19,7% de los votos, volvió a situarse como tercera fuerza nacional. El partido indicó: “El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país”. En el mismo documento añadió: “Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”.

El PDG acumula un electorado estimado en 2,5 millones de votantes, compuesto mayoritariamente por hombres menores de 45 años de clase media, según diversos estudios de opinión. Sus apoyos más sólidos se concentran en las regiones del norte, zonas marcadas por actividades mineras y por altos niveles de preocupación vinculados a la delincuencia y a la migración irregular.

En su campaña, Parisi sostuvo el lema “Ni facho, ni comunacho” y presentó propuestas variadas, entre ellas la eliminación del IVA a los medicamentos y la organización de un evento masivo de automóviles modificados si llegaba a la Presidencia.

“Este resultado refleja el descontento
“Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, señaló el partido de Parisi

La postura definida para la segunda vuelta genera contraste con su actitud en 2021, cuando, en la víspera del balotaje entre Gabriel Boric y Kast, pidió votar por el entonces candidato de ultraderecha.

Esta vez afirmó que “no firmará cheques en blanco a nadie”. La decisión condiciona el escenario político debido al peso parlamentario del PDG, que logró 14 escaños de 155 en la Cámara de Diputados, cifra que resulta relevante porque la derecha y la ultraderecha quedaron a dos representantes de alcanzar mayoría.

Mientras tanto, los sondeos proyectan una ventaja significativa para Kast en la segunda vuelta. El candidato ya suma el respaldo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, quienes obtuvieron 13,9% y 12,4% respectivamente en la elección anterior. Estos apoyos superan el 50% si se combinan, aunque analistas advierten que no existe un traspaso automático de votos hacia un mismo candidato y que Kast deberá captar parte del electorado de Parisi para asegurar un triunfo más amplio.

Según el conteo de la
Según el conteo de la consulta, el 20% de los participantes manifestó preferencia por Kast (D), mientras que apenas el 2% se inclinó por Jara (I).

En este contexto, la determinación del PDG de promover el voto nulo o en blanco se convierte en un factor que influirá en la estrategia de ambos contendientes. Aunque el partido descarta respaldos directos, mantiene una posición que podría reducir el margen de crecimiento del candidato mejor posicionado en encuestas y modificar el flujo de votantes indecisos en la recta final del proceso.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Elecciones Chile 2025ChileEleccionesFranco ParisiJosé Antonio KastJeannette JaraÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Salvador Nasralla aseguró que revertirá la ventaja de Asfura y pidió mantener la calma mientras se actualizan los datos electorales

“Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial”, afirmó el candidato

Salvador Nasralla aseguró que revertirá

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura encabeza el escrutinio tras la difusión de los primeros resultados oficiales

De acuerdo a las cifras oficiales divulgadas por el Consejo Nacional Electoral, el candidato por el Partido Nacional se impone con el 40% de los votos escrutados. Le siguen Salvador Nasralla y Rixi Moncada

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

El incidente ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde simpatizantes de Libre increparon y presionaron a la misión extranjera hasta que intervino la policía militar

Observadores internacionales fueron expulsados de

Joven fue asesinada en Magangué, Bolívar, en medio de una rumba: tropezó con otra mujer y fue atacada con arma blanca

La Policía capturó a tres sospechosas tras el asesinato de Olga María García Díaz, una joven de 22 años, ocurrido durante la madrugada del 30 de noviembre, mientras la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer responsabilidades

Joven fue asesinada en Magangué,

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El candidato del Partido Nacional insistió en que cualquier declaración debe basarse en los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral y alertó sobre los riesgos de difundir información anticipada

Nasry “Tito” Asfura llamó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sicariato a dos cuadras de

Sicariato a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí: acribillan a Sergio Bolaños y en pleno estado de emergencia

La policía investiga la muerte por arma blanca de una mujer de Torrejón de Ardoz tras el suicidio de un hombre

“Matalo, mandalo al hospital”: un adolescente fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Salta

El café es el fertilizante perfecto para el poto: las recomendaciones de los expertos para aplicarlo

Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche

INFOBAE AMÉRICA
María Jesús Montero participa este

María Jesús Montero participa este sábado en Granada en una jornada del PSOE por el día contra la violencia machista

Más de 4.800 opositores se presentan este sábado a 1.000 plazas de funcionarios locales con validez nacional

Agenda Autonómica de Europa Press para este lunes 1 de diciembre

Las nuevas puertas de la catedral de Burgos se podrán visitar de manera gratuita a partir de este sábado

México anuncia la muerte de Pedro 'N', alias 'El Pichón', ligado al cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La hija de Robert De

La hija de Robert De Niro culpó a “Internet” por la muerte de su hijo Leandro

Britney Spears reapareció en Instagram con un sentido mensaje sobre su “sufrimiento”

Ryan Reynolds confiesa cómo el fracaso de “Green Lantern” redefinió su carrera y su control creativo en Hollywood

Vin Diesel y Dwayne Johnson: la reconciliación que Hollywood y los fans soñaban

Jeff Goldblum explicó por qué la edad ya no lo preocupa: “La magia es aceptar quién sos”