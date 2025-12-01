Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast (REUTERS)

El Partido de la Gente (PDG) resolvió votar nulo o en blanco en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, decisión adoptada tras una consulta interna en la que el 78% de los militantes rechazó respaldar a Jeannette Jara o José Antonio Kast.

La organización, liderada por Franco Parisi, confirmó la postura en un comunicado difundido luego del proceso digital realizado este domingo. “Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, señaló la colectividad.

Según el conteo de la consulta, el 20% de los participantes manifestó preferencia por Kast, mientras que apenas el 2% se inclinó por Jara. La decisión ocurre dos semanas después de la primera vuelta, en la que Parisi, con 19,7% de los votos, volvió a situarse como tercera fuerza nacional. El partido indicó: “El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país”. En el mismo documento añadió: “Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”.

El PDG acumula un electorado estimado en 2,5 millones de votantes, compuesto mayoritariamente por hombres menores de 45 años de clase media, según diversos estudios de opinión. Sus apoyos más sólidos se concentran en las regiones del norte, zonas marcadas por actividades mineras y por altos niveles de preocupación vinculados a la delincuencia y a la migración irregular.

En su campaña, Parisi sostuvo el lema “Ni facho, ni comunacho” y presentó propuestas variadas, entre ellas la eliminación del IVA a los medicamentos y la organización de un evento masivo de automóviles modificados si llegaba a la Presidencia.

La postura definida para la segunda vuelta genera contraste con su actitud en 2021, cuando, en la víspera del balotaje entre Gabriel Boric y Kast, pidió votar por el entonces candidato de ultraderecha.

Esta vez afirmó que “no firmará cheques en blanco a nadie”. La decisión condiciona el escenario político debido al peso parlamentario del PDG, que logró 14 escaños de 155 en la Cámara de Diputados, cifra que resulta relevante porque la derecha y la ultraderecha quedaron a dos representantes de alcanzar mayoría.

Mientras tanto, los sondeos proyectan una ventaja significativa para Kast en la segunda vuelta. El candidato ya suma el respaldo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, quienes obtuvieron 13,9% y 12,4% respectivamente en la elección anterior. Estos apoyos superan el 50% si se combinan, aunque analistas advierten que no existe un traspaso automático de votos hacia un mismo candidato y que Kast deberá captar parte del electorado de Parisi para asegurar un triunfo más amplio.

En este contexto, la determinación del PDG de promover el voto nulo o en blanco se convierte en un factor que influirá en la estrategia de ambos contendientes. Aunque el partido descarta respaldos directos, mantiene una posición que podría reducir el margen de crecimiento del candidato mejor posicionado en encuestas y modificar el flujo de votantes indecisos en la recta final del proceso.

