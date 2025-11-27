América Latina

Nasry Asfura agradeció el apoyo de Trump en la antesala de las elecciones en Honduras: “Firmes para defender nuestra democracia”

A través de un mensaje en redes sociales, el candidato presidencial destacó la importancia del apoyo del mandatario republicano y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y las libertades en Honduras, señalando que la fecha electoral será clave para el país

Guardar
Nasry “Tito” Asfura, candidato a
Nasry “Tito” Asfura, candidato a presidente por el Partido Nacional, durante la presentación de su Plan de Gobierno el pasado 11 de noviembre en Tegucigalpa, Honduras (Infobae)

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, manifestó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el respaldo público que recibió de parte del mandatario estadounidense antes de las elecciones generales previstas para el domingo.

A través de un mensaje en redes sociales, Asfura destacó la importancia del apoyo de Trump y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y las libertades en Honduras, señalando que la fecha electoral será clave para el país.

Firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!“, sumó a su mensaje Asfura.

Este miércoles, Trump publicó en su cuenta de Truth Social un llamado directo al electorado hondureño para votar por Asfura, a quien calificó como el único aliado genuino de la libertad en la nación centroamericana.

En su mensaje, cuestionó a los otros principales candidatos: señaló a Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), como cercana al comunismo, y describió a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, como parte de una estrategia para dividir el voto opositor. Trump también recordó la labor de Asfura como alcalde de Tegucigalpa, resaltando proyectos ejecutados durante su administración.

Nasry “Tito” Asfura es candidato
Nasry “Tito” Asfura es candidato a la Presidencia de la República de Honduras por el Partido Nacional, durante una gira de campaña (Infobae)

Además, el presidente estadounidense reiteró sus críticas hacia Moncada, a quien señaló como defensora de posturas asociadas a otros líderes antidemocráticos de la región como Nicolás Maduro. Trump incluso sugirió que tanto Moncada como Nasralla serían contrarios a los intereses estadounidenses y reafirmó su disposición a colaborar con Asfura para enfrentar problemáticas como el narcotráfico y el avance del comunismo.

La campaña electoral se lleva a cabo en un contexto de polarización y denuncias. Existen acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición por presuntas irregularidades, así como señalamientos contra el Ministerio Público y posibles intervenciones de las Fuerzas Armadas en el proceso.

En medio de la tensión política y social por los próximos comicios, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) envió este miércoles un nuevo contingente de observadores a diferentes regiones de Honduras para monitorear el desarrollo de las elecciones generales.

La jefa adjunta de la misión, Tania Marques, destacó que el envío de observadores de corto plazo incrementará la capacidad operativa del equipo en el país. Según lo anunciado, el jueves se sumarán doce parlamentarios europeos y el total de observadores alcanzará los 138, lo que asegura representación en todas las regiones de Honduras.

La jefa adjunta de la
La jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Tania Marques, habla durante una entrevista con EFE este lunes, en Tegucigalpa (EFE/ Gustavo Amador)

El grupo de observadores desplegado este miércoles se sumará a los 32 enviados previamente por la MOE UE el 28 de octubre, quienes ya se encuentran distribuidos en los 18 departamentos de Honduras.

Por su parte, el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau, planteó ante el Consejo Permanente de la OEA la necesidad de que la presidenta Xiomara Castro y las Fuerzas Armadas aseguren la transparencia en las elecciones hondureñas.

Landau pidió a las autoridades comprometerse con el respeto de la legislación nacional y la independencia del Consejo Nacional Electoral. Además, exigió que solo el Congreso pleno participe en el proceso electoral cuando así se requiera, y que las Fuerzas Armadas limiten su función a custodiar el material electoral sin intervenir en el conteo de votos, manteniendo una postura imparcial.

El funcionario estadounidense también instó a todos los candidatos y partidos a no proclamarse ganadores hasta que lo decida el CNE.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Elecciones Honduras 2025Últimas Noticias AméricaDonald TrumpNasry AsfuraEstados UnidosHonduraselecciones generales

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre

La decisión judicial responde a una acusación presentada por la Fiscalía, que vincula al diputado federal por San Pablo y al bloguero Paulo Figueiredo con acciones desde EEUU orientadas a desacreditar a las instituciones brasileñas y al juez Alexandre de Moraes con el objetivo de favorecer al ex presidente

El Tribunal Supremo de Brasil

Paz declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en Bolivia

En un acto con trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba, el mandatario defendió la reciente decisión de su administración de eliminar este impuesto, introducido durante el anterior mandato de Luis Arce

Paz declaró que las medidas

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

La Fuerza Aérea de EEUU reveló que los aviones de largo alcance ejecutaron la misión el 24 de noviembre, mientras Washington despliega su mayor portaaviones en la zona

Bombarderos B-52H de Estados Unidos

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

El secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, quien habló junto al líder dominicano, confirmó el “despliegue temporal de militares y aeronaves estadounidenses”

República Dominicana permitirá a Estados

Estados Unidos y Trinidad y Tobago reforzaron su cooperación para combatir las redes delictivas vinculadas al régimen de Maduro

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar analizaron el impacto del narcotráfico, el tráfico de armas y la influencia de grupos criminales relacionados con la dictadura de Caracas durante una reunión en Puerto España

Estados Unidos y Trinidad y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La quinta temporada de Stranger

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias, moda y gastronomía en el Upside Down

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

“Bajada del Diablo”: así es la peligrosa pendiente que protagoniza accidentes de autos en CDMX

Rafael Rodríguez, psiquiatra: “Una persona muy extrovertida podría ser autista”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El papa León XIV emprende su primer viaje internacional a Turquía y Líbano

Observadores electorales de la UA y la Cedeao deploran el golpe de Estado en Guinea-Bisáu

Rusia derriba 118 drones ucranianos, la mitad de ellos en la región fronteriza de Bélgorod

Ejército israelí mata a un palestino durante su redada en la zona norte de Cisjordania

Maduro, ante la escalada con EEUU: "No van a poder con Venezuela"

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo culpó a Miss

Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según una concursante: “Fue aterrador”

La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años

La única condición que Emma Stone puso para raparse la cabeza en “Bugonia”

“Nunca más volveré a decir nunca”: el posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine ilusiona a los fanáticos

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans