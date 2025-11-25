El partido de Jair Bolsonaro insistirá en una amnistía para librarlo de su condena por el intento de golpe de Estado en Brasil

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro aparece en la puerta de su casa, durante su arresto domiciliario, en Brasilia, Brasil, 21 de noviembre de 2025 (REUTERS/Mateus Bonomi)

El Partido Liberal (PL), encabezado por el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), reiterará su intención de obtener una amnistía que exima al líder de la ultraderecha brasileña de la condena de 27 años por golpismo.

El ex mandatario, actualmente detenido de forma preventiva en la sede de la Policía Federal de Brasilia, recibió la condena por encabezar un complot destinado a “perpetuarse” en el poder tras perder las elecciones ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Después de una reunión de urgencia en la sede del PL en Brasilia, en la que participaron familiares de Bolsonaro y representantes del partido, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado, declaró a la prensa que la prioridad será impulsar el proyecto en la Cámara de Diputados.

“Nuestro objetivo único a partir de este momento es la aprobación de la amnistía”, afirmó, resaltando el rechazo a una reducción de las penas.

La tobillera de Jair Bolsonaro dañada por un soldador (Europa Press)

En relación con el trámite parlamentario, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, señaló que el tema podría debatirse esta semana.

Miembros de los partidos del Centrão expresaron reservas tras la difusión de un video en el que Bolsonaro reconoció haber intentado manipular su tobillera electrónica.

Hasta el viernes, los abogados del líder de la ultraderecha habían solicitado que pudiera cumplir la pena en prisión domiciliaria donde se encontraba por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por el magistrado Alexander de Moraes, instructor del caso, por riesgo de fuga.

Entre las disposiciones, el juez estipuló el uso continuo de una tobillera electrónica, la cual Bolsonaro quemó con un soldador.

En un video, Bolsonaro explicó que lo hizo “por curiosidad” y, un día después, durante una audiencia de custodia, alegó que la acción respondió a un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” provocado por la combinación de medicamentos, y que “en ningún momento su intención fue fugarse”.

Este episodio ocurrió en paralelo con una vigilia organizada el sábado frente a la residencia de Bolsonaro, medida que, junto con la manipulación de la tobillera, motivó la orden de prisión preventiva confirmada el lunes por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal.