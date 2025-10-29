América Latina

Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico: cuatro muertos

Tras la ofensiva, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró: “El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”

El ejército estadounidense atacó otro barco en el Pacífico que, según afirmó, traficaba drogas

El miércoles, el ejército estadounidense atacó otro barco en el Pacífico, acusado de traficar drogas, causando la muerte de cuatro personas, según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Un video que acompañaba la publicación de Hegseth mostraba una embarcación flotando estacionaria en el agua antes de una gran explosión y un incendio subsecuente.

Hoy temprano, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental”, informó Hegseth.

“Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, agregó el funcionario de Trump.

El secretario de Defensa concluyó: “El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará buscándolos y eliminándolos dondequiera que operen”.

Pete Hegseth.
Pete Hegseth. Eugene Hoshiko/via REUTERS

El anuncio de Hegseth se produjo un día después de que ataques estadounidenses causaran la muerte de más de una docena de personas en cuatro barcos en el Pacífico oriental, elevando a al menos 62 el número total de fallecidos a causa de la controvertida campaña antidrogas del presidente Donald Trump.

Estados Unidos pidió a México intentar rescatar al sobreviviente, pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que los esfuerzos de búsqueda fueron infructuosos.

Tras el anuncio de este ataque, Estados Unidos suman más de 12 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico que han sido eliminadas en aguas internacionales, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques ha objetivos en tierra, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.

Más allá de los videos de los bombardeos, Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o representaran una amenaza para el país.

(Con información de AFP y EFE)

