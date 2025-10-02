América Latina

Estados Unidos confirmó que le negó visas a funcionarios del régimen cubano por razones de seguridad nacional

Los implicados querían acudir a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington

Marco Rubio, secretario de Estado
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos (Charly Triballeau/Pool vía REUTERS)

Estados Unidos confirmó este miércoles que, por motivos de “seguridad nacional”, negó la visa a varios funcionarios del Ministerio de Salud Pública (Minsap) del régimen de Cuba que querían acudir a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo por escrito a una pregunta de la agencia de noticias EFE que “las restricciones de viaje impuestas a los representantes de la dictadura cubana protegen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Sin embargo, el Departamento de Estado precisó también que “ninguna restricción impidió que los representantes del régimen ilegítimo cubano que trabajan en su embajada (en Estados Unidos) asistieran a la reunión de la OPS”.

Esta semana, el régimen cubano denunció que Washington había negado la visa a un grupo de funcionarios del Minsap que la solicitaron en La Habana para participar en una reunión de la OPS y el permiso de traslado a los que ya estaban en Nueva York -con motivo de la Asamblea General de la ONU-.

El ministro de Exteriores del
El ministro de Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla (AP Foto/Richard Drew)

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, publicó unas declaraciones de la viceministra primera del Minsap, Tania Margarita Cruz, quien aseguró que Washington “se aprovechó de la necesidad de un permiso de traslado para impedir” que ella participara “como jefa de la delegación cubana” en el encuentro de la OPS.

“También impidió la participación de los demás miembros de la delegación que no recibieron su visa en La Habana”, afirmó Cruz desde Nueva York.

Cruz indicó que “miles de médicos y profesionales cubanos han prestado y prestan servicios de atención médica en la mayoría de los países del área; además, se han formado en Cuba miles de médicos, licenciados y técnicos de la salud procedentes de las naciones latinoamericanas y caribeñas, así como de Estados Unidos”.

La actual administración estadounidense considera que las misiones de médicos cubanos en el extranjero son “un caso indiscutible de trabajo forzado”. Por ello, mantiene a Cuba en su “lista negra” de países que no cumplen con los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas.

También ha impuesto una restricción de visados a los implicados en “explotación laboral” de trabajadores cubanos en el extranjero, categoría en la que incluyó a las misiones médicas.

(Con información de EFE)

