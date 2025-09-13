Cuáles son las alternativas judiciales que le quedan a Jair Bolsonaro tras ser condenado por golpismo

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, fue condenado por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y otros cuatro cargos (Europa Press)

Tras su condena a 27 años de cárcel por golpismo en Brasil, ¿Jair Bolsonaro puede ingresar a prisión de inmediato? ¿Cuáles son las posibilidades de una amnistía parlamentaria?

Estas son algunas cuestiones clave tras el juicio histórico contra el ex presidente brasileño, sentenciado el jueves por la Corte Suprema por haber orquestado un golpe de Estado luego de perder las elecciones en 2022 contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años, no irá a la cárcel hasta “después de que todos los recursos se hayan agotado”, explicó a la agencia AFP Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas, un centro académico.

Según la Corte Suprema, el juicio debe ser convalidado primero en una audiencia prevista el 23 de septiembre. Luego, el máximo tribunal tiene 60 días para publicar un documento que compile todas las deliberaciones del proceso.

A partir de entonces la defensa tendrá cinco días para apelar.

Los abogados de Bolsonaro anunciaron que interpondrán recursos, “incluso a nivel internacional”.

Según Bottino, la defensa podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estima que es poco posible que la estrategia funcione.

En arresto domiciliario desde agosto por incumplir medidas cautelares, Bolsonaro podría solicitar cumplir su pena en casa, alegando razones de salud.

El excapitán del Ejército sufre las secuelas de una puñalada en el estómago en 2018 y ha sido operado varias veces desde entonces.

En mayo, el exmandatario Fernando Collor de Mello consiguió, por razones de salud, cumplir en su casa una condena de más de ocho años de cárcel por corrupción.

Jair Bolsonaro fue juzgado junto a otros siete condenados por el Tribunal Supremo (REUTERS/Adriano Machado)

¿Puede beneficiarse de una amnistía?

El campo bolsonarista va “con todas las fuerzas” a “unir el Parlamento” en torno a un proyecto de ley de amnistía que beneficie al expresidente, dijo su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro.

El diputado bolsonarista Luciano Zucco dijo a la AFP que el objetivo es someter el proyecto a votación “la semana que viene”.

Para aprobarlo, tendrán que obtener el apoyo de los partidos de centroderecha imprescindibles en el Parlamento y entre los que ya se han expresado reticencias.

De ser aprobada una amnistía, sería seguramente vetada por Lula.

Algunos jueces del Tribunal ya adelantan que un perdón sería inconstitucional.

“No hay lugar” para una amnistía por el Congreso en los casos de “crímenes contra la democracia”, señaló el magistrado Alexandre de Moraes durante el juicio.

El Supremo Tribunal Federal dispuso la notificación al Superior Tribunal Militar para que declare la “indignidad para el oficialato” de Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

¿Quién sucederá a Bolsonaro<b> </b>en las presidenciales?

Incluso antes de la condena, Bolsonaro ya estaba inhabilitado hasta 2030 por desinformación electoral, pero confiaba en anular esa prohibición y ser candidato en las elecciones de 2026.

Sus aliados más cercanos rechazan por ahora hablar de una sucesión. “No tenemos otro plan, él es el plan A, B y C”, afirmó el diputado afín Sóstenes Cavalcante.

Pero tras bastidores, el nombre de Tarcísio de Freitas, gobernador del estado de San Pablo, es visto por muchos como el futuro líder de los conservadores.

Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli)

Una figura hasta ahora moderada, este exministro de Bolsonaro endureció su discurso últimamente, con ataques frontales a la Corte Suprema.

Aunque dice no ser candidato, prometió que si lo fuera otorgaría un indulto presidencial a su mentor en el primer día de su mandato en caso de resultar electo.

“Puede heredar el capital político de Bolsonaro, pero ese tipo de discurso puede alejar a los electores moderados", estima Mayra Goulart, politóloga de la Universidad federal de Rio de Janeiro.

El ex presidente Jair Bolsonaro en el Congreso Nacional de Brasil (EFE/Andre Borges)

¿La condena puede beneficiar a la izquierda?

Según un sondeo reciente del instituto Datafolha, el gobierno de Lula mejoró recientemente su imagen, con una aprobación que subió de 29% de 33%, a pesar de un rechazo aún elevado (38%).

El izquierdista, de 79 años, se presenta ahora como defensor de la “soberanía” nacional, frente a la guerra comercial lanzada por Donald Trump contra Brasil en represalia por el juicio contra su aliado Bolsonaro.

Aunque en los últimos meses ha mostrado su interés en candidatearse a la reelección, en una entrevista el jueves al canal TV Bandeirantes Lula dio un paso atrás: “Todavía no me he definido como candidato”.

(Con información de AFP)