Empate técnico entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en la carrera presidencial chilena

Kast se alzó con el 27% mientras que Jara marcó un 26%.

Al rojo vivo sigue la carrera presidencial chilena que finaliza el próximo 16 de noviembre. Este domingo, dos encuestas arrojaron que José Antonio Kast (PR) y Jeannette Jara (PC) mantienen un empate técnico en el primer lugar, mientras que bastante más abajo aparece Evelyn Matthei (UDI), la que no ha logrado repuntar luego de liderar los pronósticos por varios meses.

De acuerdo a la última entrega de Plaza Pública Cadem, el líder republicano se alzó con el 27% de la intenciones de voto en primera vuelta, mientras que la carta oficialista marcó un 26%. La exalcaldesa de la comuna santiaguina de Providencia, por su parte, solo alcanza a rozar el 14%, respectivamente.

Ahora bien, frente a la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?” -con excepción del Presidente Boric-, Kast se desprende obteniendo un 39%, mientras que Jara quedaría segunda con el 29% de las preferencias.

En este contexto, Evelyn Matthei marca un 10%, seguida del líder del PDG, Franco Parisi (9%) y el timonel libertario Johannes Kaiser (6%).

Finalmente, un 43% de los entrevistados sostuvo que el atributo más importante en el próximo presidente debe ser la “capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico”, mientras que un 37% se inclinó por la “capacidad para resolver los problemas del país y gestionar crisis”, y un 30% por la “capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo”.

Jeannette Jara (PC) perdería en el balotaje incluso con Evelyn Matthei (UDI), quien a pesar de ello no ha logrado repuntar en las encuestas.

Jara pierde en segunda vuelta

La tendencia del empate técnico en primera vuelta entre Kast y Jara se vio refrendada por el último sondeo de Agenda Criteria, en la que el representante de la “nueva derecha” chilena bajó dos unidades respecto a la semana pasada instalándose en el 28% de las menciones espontáneas, mientras que la militante comunista le pisa los talones con un 27%.

En tercer lugar les sigue Matthei (15%+1); Parisi (9%); Kaiser (7%) y el independiente Marco Enríquez-Ominami (2%).

Sin embargo, Jara perdería en una eventual y casi segura segunda vuelta contra Kast (33% v/s 47) y Matthei (31% v/s 40%), aunque en el primer caso un 20% aseguró que anularía su voto o lo dejaría en blanco, mientras que en el segundo el 29% sostuvo que haría lo mismo.

En el único escenario en el que la abanderada del oficialismo podría convertirse en la nueva presidenta de Chile es si se enfrentara en el balotaje al economista Franco Parisi, quien lograría el 31% de los votos contra un 34% de Jeannette Jara, eso sí, con un 35% de los votos en blanco o nulos, según los encuestados.